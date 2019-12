A piccoli passi prosegue la love story tra Gemma Galgani e Juan Luis. Nel corso della registrazione del 30 novembre del trono over di Uomini e donne la dama e l’italo venezuelano sono stati protagonisti di una romantica esterna nel corso della quale hanno assistito ad un film romantico. Come riferito da Il Vicolo delle News i due sono rimasti particolarmente colpiti dalla trama e sono parsi visibilmente emozionati. Una crescente complicità che è sfociata in coccole e baci a stampo con Juan che ha precisato che non si è lasciato andare del tutto perché cerca prima di tutto un’intesa mentale.

Subito dopo il cavaliere ha spiegato di aver ricevuto in dono tre mazzi di fiori accompagnati da dediche senza firma ed ha ballato con Tina e Simonetta. Situazione che ha inevitabilmente infastidito Gemma, protagonista, nel corso della puntata, di nuovi botta e risposta al vetriolo con la vulcanica opinionista.

Uomini e Donne, la dama torinese chiede maggiore passionalità a Juan Luis

Cresce l’intesa tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La registrazione del trono over del 30 novembre di Uomini e Donne è partita dall’esterna che ha visto protagonisti la torinese ed il cavaliere.

Nell’occasione si sono ritrovati in casona ed hanno deciso di vedere un film che raccontava di un colpo di fulmine. Trama nella quale l’italo venezuelano e la dama si sono ritrovati ed hanno finito per commuoversi. In particolare il cavaliere ha parlato delle sue difficoltà a trovare un’anima gemella ed ha iniziato a piangere. Una reazione alla quale non è rimasta insensibile la Galgani che a sua volta non ha trattenuto le lacrime.

Tra i due sono scattati dei baci a stampo che sono stati oggetto di discussione nel corso della puntata in quanto Gemma vorrebbe un coinvolgimento più passionale da parte di Juan.

Quest’ultimo, invece, ha riferito che per il momento cerca un’intesa mentale mentre Tina non ha perso l’occasione per criticare la piemontese sottolineando che pensa sempre ai rapporti intimi.

Ciano riceve un dono da Tina e tre mazzi di fiori con dediche anonime

Le provocazioni della Cipollari non sono finite qui. In seguito Maria De Filippi ha mostrato la clip della sorpresa che Tina ha fatto trovare in camerino a Juan Luis Ciano: una fotografia che li ritrae mentre ballano insieme. In studio l’opinionista ha invitato il cavaliere a fare un lento con Gemma che non ha nascosto il suo disappunto.

Subito dopo il napoletano ha riferito di aver ricevuto tre mezzi di fiori da due anonime ammiratrici precisando che in uno dei bigliettini c’era scritto: “Quando siamo in studio io e te le luci diventano stelle”.

A questo punto Simonetta ha invitato l’italo venezuelano a ballare sottolineando di non essere stata lei ad inviare i fiori ma che sarebbe disposta a farlo se lui mostrasse di apprezzare il gesto. Ciano non ha risposto ma non sono da escludere nuovi colpi di scena fin dalla prossima registrazione del trono over di Uomini e Donne.