Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci sarà un'importantissima novità, dal momento che verrà assunto un nuovo aiuto cuoco al Vulcano. A quanto pare però, il tutto avverrà in un modo decisamente insolito e la persona che inizierà a lavorare nel celebre locale lo farà solo in seguito ad un esilarante equivoco. Inoltre ci sarà spazio per approfondire la storyline di Alex e Vittorio, i due grazie all'aiuto del cantante Andrea Sannino sono tornati definitivamente assieme, tuttavia presto giungeranno altri problemi a turbare la loro serenità. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre, relative a queste due storyline.

Un cuoco misterioso

Nella puntata di lunedì 2 dicembre verrà presentato questo personaggio misterioso che sarà assunto come aiuto cuoco al Vulcano. Nelle puntate precedenti, Andrea (Davide Devenuto) si era lamentato del fatto di dover fare tutto da solo in cucina e, a quanto pare, le sue richieste saranno accolte in tempi brevissimi. C'è da dire che tale assunzione però avverrà in modo del tutto insolito e che tale personaggio in realtà non è chi vuol far credere di essere. Le anticipazioni risultano abbastanza criptiche in merito, tuttavia sembra che il tutto si baserà su un divertente equivoco quindi nessun mistero, ma solo un'entrata in scena decisamente spiazzante e originale.

Arriva Samuel

Al momento si conoscono pochi dettagli su questo nuovo personaggio, si sa che il suo nome è Samuel, che è molto giovane e che è un ragazzo dotato di grande talento e spirito di iniziativa, doti che Silvia (Luisa Amatucci) apprezzerà moltissimo sin da subito. Complice anche la prossima uscita di Andrea, sembra che questo Samuel avrà un ruolo abbastanza importante all'interno della soap. Il giovane avrà quindi modo di interagire con diversi personaggi storici e di entrare in più storyline entrando da subito come parte integrante del cast.

Alex e Vittorio

In seguito alla romantica serenata di Andrea Sannino, Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Alex (Maria Maurigi) torneranno nuovamente assieme. Nel frattempo però subentrerà un nuovo problema, Carla (Vittoria Schisano), con la sua sola presenza, potrebbe mettere a rischio il già fragile rapporto che esiste tra le sue due figlie Mia (Ludovica Nasti) e Alex. Quest'ultima, dopo essersi confrontata con Vittorio, deciderà di accogliere il suo consiglio e, per una volta, metterà se stessa prima degli altri.

La ragazza, intenzionata a godersi il ritrovato amore con Vittorio, deciderà di affrontare sua madre Rosaria (Titti Nuzzolese) in modo duro, per risolvere questa delicata situazione.