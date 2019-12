Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e proprio ieri, sabato 7 dicembre, le dame e i cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi sono tornati in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti che si preannunciano decisamente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul percorso di Armando, che ha scelto di chiudere la sua relazione con Veronica dopo i contrasti delle scorse settimane. Ida, invece, ha preso una decisione definitiva su Riccardo e alla fine ha scelto di darsi una seconda chance con il cavaliere che le ha fatto battere il cuore.

Uomini e donne anticipazioni over, è finita tra Armando e Veronica

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne over rivelano che il protagonista indiscusso della puntata è stato Armando, non soltanto per le sue tormentate vicende sentimentali ma anche per una segnalazione che ha fatto in studio su Juan Luis, la quale ha fatto crollare tutte le certezze di Gemma Galgani.

Armando in queste ultime settimane ha approfondito la conoscenza con la dama Veronica e tra i due sembrava che si stesse venendo a creare un bel feeling. Peccato, però, che le cose siano andate diversamente e, nella registrazione di sabato pomeriggio, il cavaliere ha confermato la fine della sua frequentazione con la dama.

Senza troppi mezzi termini, infatti, Armando e Veronica si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e donne per un nuovo confronto che tuttavia non ha avuto un esito positivo.

Gli spoiler del trono over, infatti, rivelano che Armando ha preferito chiudere questa conoscenza perché sostiene che la dama sia finta e quindi, non fidandosi del suo modo di fare, ha scelto di mettere la parola 'fine' a questa relazione.

Tuttavia Veronica non era l'unica dama del parterre di Uomini e donne che stava uscendo con Armando in queste settimane. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News rivelano che il cavaliere stava portando avanti la frequentazione anche con Roberta.

Armando continua a sentire Roberta

Di Roberta, invece, Armando ha ammesso di essere entusiasta e contento per come si stanno evolvendo le cose anche se in questa registrazione la dama non era presente in puntata e quindi non è stato possibile ascoltare anche il suo parere.

Questa conoscenza andrà in porto per Armando oppure sarà l'ennesimo 'buco nell'acqua' dopo Ida e Veronica?

A proposito di Ida, nel corso di questa registrazione, la dama ha parlato nuovamente della proposta di matrimonio ricevuta da Riccardo. La Platano ha dichiarato di non essere ancora pronta per le nozze, sostenendo che non ci siano le basi per fare un passo così importante tuttavia non ha alcuna intenzione di perdere il Guarnieri e quindi alla fine ha deciso di darsi un'altra chance.