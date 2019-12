La puntata de Il Segreto, che andrà in onda venerdì 6 dicembre, porterà alla luce un dramma per Francisca e Raimundo. Quest'ultimo sarà molto preoccupato per la sua donna a causa della papabile vendetta che il clan dei Santacruz sta meditando contro di lei dopo la morte di Adela. Carmelo, infatti, sarà sempre più convinto della colpevolezza della Montenegro. Raimundo, dal canto suo, proverà a dissuaderlo ma senza ottenere grossi risultati. A quel punto, deciderà di far distrarre la sua donna invitandola a fare una gita in macchina, ma i due rimarranno vittime di un'imboscata.

Puntata 6 dicembre: Raimundo e Francisca si concedono una gita

Venerdì 6 dicembre, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, sempre alle 16.10, sempre su Canale 5. La puntata in questione risulta particolarmente degna di nota a causa di un colpo di scena che riguarderà Farncisca e Raimundo. Dopo la morte di Adela, nessuno è più al sicuro, specie la Montenegro. Il compagno della nobildonna si mostrerà profondamente preoccupato per lei nel corso dell'episodio di venerdì, per tale ragione deciderà di concedersi un momento di relax in compagnia della dark lady con una gita in auto.

I due sembreranno aver ritrovato, finalmente, un po' di serenità e tranquillità, ma la pace non durerà a lungo. Mentre saranno intenti a percorrere le vie di Puente Viejo, infatti, si troveranno a fare i conti con un evento molto spiacevole. Si tratterà di un'imboscata, dai risvolti imprevedibili.

Il Segreto: le ipotesi sul colpevole e il resoconto sulle condizioni di salute di Elsa

Tutto, ovviamente, farà pensare ad una rappresaglia contro la Montenegro per vendicare la morte della povera Adela.

Sarà davvero così? Sarà stato Carmelo a commissionare l'imboscata ? L'uomo, in effetti, ha dichiarato più volte di essere disposto a qualunque cosa pur di fermare, una volta per tutte, la dark lady di Piuente Viejo. Tuttavia, anche Severo potrebbe avere un ottimo movente, dal momento che la nobildonna ha provato ad incastrarlo per l'esplosione della bomba al matrimonio di Maria Elena e Fernando. Ad ogni modo, le conseguenze di questo gesto potrebbero essere particolarmente gravi.

Intanto, nelle puntate in onda in questa settimana, particolarmente rilevanti saranno le condizioni di salute di Elsa, che continuerà a migliorare.

La giovane presto potrà uscire dall'ospedale e fare ritorno a casa propria. Naturalmente, però, il decorso post operatorio prevederà che la donna non si affatichi e, soprattutto, che non venga scossa dal punto di vista emotivo. Questo risulterà molto difficile, specie perché Antolina sarà molto infastidita dalle innumerevoli attenzioni che riceverà la Laguna. Per tale ragione, molto presto, potrebbe mettere in atto una vendetta contro di lei.