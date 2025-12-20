Domenica 21 dicembre andrà in onda la tredicesima puntata di Amici, nonché l'ultima del 2025. Le anticipazioni del web svelano che tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ci saranno molte discussioni piuttosto accese, ma anche un giudizio negativo di Garrison su Alessio innescherà un battibecco che coinvolgerà Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Tensioni in studio prima delle vacanze di Natale

Giovedì scorso è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda il 21 dicembre, l'ultima di questa edizione prima delle vacanze di Natale.

I voti che Anna Pettinelli darà a Caterina ed Angie spingeranno Rudy Zerbi a criticarla aspramente: tra i due professori della scuola, dunque, nascerà una discussione che sfocerà anche in vecchie questioni.

Garrison sarà il giudice della gara di ballo (insieme al latinista Angelo Madonia), e un giudizio negativo che darà ad Alessio creerà un po' di tensione in studio.

Emanuel Lo si lamenterà del termine "sottotono" che il coreografo attribuirà all'esibizione del suo allievo, e sorprendentemente Alessandra Celentano gli darà ragione.

Il giurato dello speciale si difenderà da questi attacchi ribadendo che secondo lui il titolare non avrebbe fatto una performance all'altezza di quelle del recente passato.

Flavia sospesa dalla sua insegnante

Sempre nel corso dello speciale di Amici che andrà in onda il 21/12, Anna Pettinelli deciderà di sospendere la maglia a Flavia perché non è contenta del suo rendimento.

L'alunna proverà a far cambiare idea alla sua insegnante interpretando alcune canzoni, ma la situazione rimarrà invariata.

Il futuro della cantante, dunque, è appeso ad un filo ma solo al rientro dalle vacanze di Natale si capirà cosa sceglierà di fare la professoressa.

Riccardo non convince Arisa e rischia il posto ad Amici

La gara di canto sarà giudicata da Arisa (che sarà anche ospite e interpreterà il brano Nuvole), e i voti che darà faranno discutere.

La migliore esibizione secondo la giurata sarà quella di Michele, primo in classifica dopo settimane in bilico.

Il podio verrà completato da Valentina (seconda) e Angie, Caterina ed Elena (terze a pari merito).

La performance meno convincente sarà quella di Riccardo, che finirà in fondo alla classifica e indosserà la maglia rossa per la sfida.

Arisa consiglierà al ragazzo di studiare meglio la pronuncia dell'inglese e gli spiegherà che l'emozione che prova quando canta non lo dovrebbe sovrastare.

A rischio eliminazione finirà anche Opi per il canto, Giorgia e Anna per la danza, tra i meno apprezzati dagli esperti della puntata e quindi con un futuro incerto all'interno della scuola più famosa d'Italia.