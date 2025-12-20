Sabato 20 dicembre calerà il sipario sull'edizione 2025 di Ballando con le stelle, e il pubblico sarà chiamato a scegliere la miglior coppia tra quelle che sono arrivate in finale. Su Sisal è la favorita è Francesca Fialdini, il cui trionfo è quotato a 1.90. Gli scommettitori indicano Andrea Delogu come possibile seconda classificata (la sua vittoria è quotata a 2.25), invece Barbara D'Urso completa questo podio ideale (il suo successo è quotato a 9.00).

Le tre coppie favorite secondo i bookmakers

Tra poche ore sarà eletta la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2025, e sarà la più votata dal pubblico tra quelle che parteciperanno alla finale del 20 dicembre.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono i favoriti su diversi siti di scommesse: su Sisal, ad esempio, il successo di questo "duo" è quotato a 1.90.

Secondo piazzamento per Andrea Delogu e Nikita Perotti, il suo trionfo è quotato a 2.25: secondo i bookmakers, i due ragazzi potrebbero essere gli unici a ribaltare i pronostici della vigilia battendo i favoriti.

Barbara D'Urso è solo terza (sempre su Sisal), infatti, la sua vittoria insieme a Pasquale La Rocca è quotata a 9.00.

Gli altri concorrenti di Ballando con le stelle

Proseguendo nella classifica ideale di chi ha scommesso su Sisal, c'è un ex-aequo: sia la vittoria di Fabio Fognini (insieme a Giada Lini) che quella di Martina Colombari (con Luca Favilla) è quotata a 12.00.

Un po' più indietro ci sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, il suo trionfo è quotato a 16.00.

I successi di Rosa Chemical (con Erika Martinelli) e Paolo Belli (con Anastasia Kuzmina), invece, sono quotati rispettivamente a 100.00 e a 200.00; queste due coppie, dunque, secondo i bookmakers avrebbero poche possibilità di vincere l'edizione 2025 di Ballando con le stelle.

Il risultato dei sondaggi online

La coppia favorita secondo gli scommettitori è la stessa dei fan che hanno partecipato al sondaggio di Libero magazine su chi vincerà Ballando con le stelle 2025.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno ricevuto il 55% dei voti totali, invece, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sono secondi con il 20%.

Terzo posto per Andrea Delogu e Nikita Perotti con il 15%, quarto per Fabio Fognini e Alessandra Tripoli con il 6%.

La conduttrice che durante il percorso si è infortunata ed è stata costretta al ritiro (è stata ripescata due puntate prima della finale), dunque, sembra essere la principale candidata a ricevere il testimone da Bianca Guaccero, vincitrice uscente sempre in coppia con Giovanni Pernice.

Per quest'ultimo, sarebbe il secondo trionfo consecutivo da insegnante nel programma condotto da Milly Carlucci.