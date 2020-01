Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Il Segreto, meglio conosciuta in patria con il titolo di "El secreto de Puente Viejo". La soap è giunta ormai al suo settimo anno di trasmissione in Italia (la prima puntata andò in onda il 10 giugno del 2013) e vanta all'interno del suo cast attori spagnoli del calibro di Maria Bouzas (Francisca Montenegro), Ramon Ibarra (Raimundo Ulloa), Loreto Mauleon (Maria Castaneda) e Carlos Serrano (Fernando Mesia). Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 2 al 7 febbraio, tutti i giorni tranne il sabato su Canale 5 a partire dalle 16.38.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla partenza di Elsa ed Isaac da Puente Viejo e ai tentativi di Francisca, Severo e Carmelo di contrastare i piani di Garcia Morales di sommergere il loro paese.

Maria chiederà a Irene di indagare su Dori

Le anticipazioni de Il Segreto ci segnalano che Elsa ed Isaac decideranno di donare 5.000 pesetas dell'eredità della giovane a Puente Viejo. Nel frattempo, Brunilda confiderà a Paco di continuare ad incontrare Onesimo all'insaputa di tutti. Ignorando i consigli di Raimundo, Francisca cercherà di impedire che Puente Viejo venga sommerso a causa dei lavori di un nuovo bacino idrografico.

Dello stesso avviso saranno Carmelo e Severo che decideranno di recarsi da Garcia Morales per scoprire le ragioni per il quale il sottosegretario vuole vendicarsi degli abitanti di Puente Viejo. Prudencio chiederà a Marcela e Matias di aiutarlo a liberare Lola dai ricatti della Montenegro.

Dopo essersi sposati ed aver annunciato la loro partenza per un lungo viaggio di nozze, Elsa ed Isaac lasceranno Puente Viejo alla ricerca di un futuro migliore lontano da lì.

Maria chiederà ad Irene di indagare sul passato di Dori, per poi sottoporsi nuovamente ad una dolorosissima cura a base di agopuntura. Intanto il rapporto fra Brunilda ed Onesimo si intensificherà ulteriormente, migliorando di giorno in giorno.

Marcela conforterà Consuelo

Dopo aver elaborato un buon piano per allontanare Francisca da Lola, Prudencio deciderà di non metterlo in pratica per evitare possibili ritorsioni da parte della Montenegro.

Stremati dal comportamento di Garcia Morales, Severo e Carmelo decideranno di fondare un comitato per contrastare concretamente le decisioni del politico. Dopo essersi sottoposta alle dolorosissime cure di Dori, Maria inizierà a sentire dei leggeri miglioramenti alle articolazioni dei suoi arti inferiori. Marcela cercherà di confortare Consuelo, quando la donna inizierà a sentire la mancanza di Elsa ed Isaac. Dopo aver saputo che Prudencio e Lola sono ritornati insieme, Francisca escogiterà un nuovo piano per separare i due innamorati. Fernando verrà a sapere dei miglioramenti di Maria e chiederà a Dori di interrompere le sedute di agopuntura per impedire che la Castaneda ritorni a camminare.