Nel pomeriggio di ieri, Soleil Sorge, ex corteggiatrice e scelta di Luca Onestini nel programma televisivo Uomini e Donne, ha comunicato su Instagram di essersi lasciata con il suo fidanzato, Jeremias Rodriguez. Nelle storie, infatti, la ragazza afferma di essere tornata single.

La storia d'amore con Jeremias Rodriguez

La coppia aveva iniziato la frequentazione nel marzo scorso, durante il reality L'Isola dei Famosi, destando scandalo per le effusioni spinte di fronte alle telecamere. La loro storia è proseguita poi fra alti e bassi, superando già qualche crisi che avevano avuto precedentemente.

Soleil era spesso presente ad eventi della famiglia Rodriguez, dove erano presenti anche le sorelle maggiori di Jeremias, Belen e Cecilia. Da qualche tempo la coppia non si era fatta più vedere insieme Non è trapelato nulla sui motivi della rottura.

L'annuncio su Instagram

Soleil, ieri pomeriggio, ha postato sul suo profilo Instagram delle storie in cui ammette di essere tornata single. La ragazza, molto riflessiva, racconta la fine della sua storia d'amore. Afferma con serenità di essere felice ora.

L'ultimo periodo non è stato semplice per lei, a causa di questa rottura, della perdita di un'amica e di altri eventi che l'hanno turbata molto. La ragazza chiede inoltre di non creare falsi Gossip, di non aggiungere dettagli inutili o insinuare qualcosa sui motivi della rottura. Come ogni storia a cui si tiene, prosegue dicendo che ci hanno riprovato fino alla fine, ma a causa di situazioni malsane che si sono create, i loro rapporti erano destinati a finire. Inoltre, chiede di rispettare sia lei che Jeremias come persone.

Il lavoro e la partecipazione ai reality

Dopo l'esperienza di corteggiatrice a Uomini e Donne, la ragazza è stata al centro di polemiche mediatiche per la sua frequentazione con Marco Cartasegna, mentre il suo fidanzato dell'epoca, Luca Onestini, era all'interno della casa del Grande Fratello.

In seguito, la bella influencer, che conta oltre 764.000 follower, ha partecipato al reality L'isola dei famosi, dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez. In autunno invece è stata impegnata nelle registrazioni del reality Pechino Express. Il programma l'ha vista fra i partecipanti, in coppia con sua mamma, Wendy Key. Soleil tornata a casa da questa esperienza, si è rivista con il fidanzato, ma il rapporto si è incrinato quasi subito, vista la comunicazione di ieri. Nessuna replica o commento sono arrivati, ancora, dal ragazzo. Sui social ha soltanto risposto a un follower che commentava la loro bellissima storia d'amore. Il fan ha espresso commenti di apprezzamento per la coppia e dispiacere per la rottura, Jeremias ha replicato che è la vita.