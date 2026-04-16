Nella serata di ieri 15 aprile, al Grande Fratello Vip c'è stato l'ennesimo confronto-scontro tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Quest'ultima ha rimproverato l'ex europarlamentare di svegliare tutti la mattina presto a causa delle pillole da prendere. Rimprovero che ha mandato su tutte le furie la concorrente e ha consigliato alla showgirl piemontese di prenderle anche lei per stare più calma.

Alessandra e Antonella ai ferri corti

Antonella Elia è ancora risentita con Alessandra Mussolini per aver interrotto l'alleanza. Dal canto suo Mussolini ha precisato che il patto non riguardava il gioco, in quanto ognuno deve mettere in atto la propria strategia.

Gli animi si sono surriscaldati quando la Elia ha rimproverato Alessandra di svegliare tutti i concorrenti del GFVip: "Tu la sera dormi presto e la mattina svegli tutti perché devi prendere le pillole". Anziché glissare Mussolini è andata su tutte le furie poiché è costretta per motivi di salute a prendere dei medicinali: " Che c'entrano le pillole? Non devo prenderle? Sei una strega. Io prendo le pillole per le palpitazioni, per il colesterolo e per stare in casa a vedere te". Nonostante Adriana Volpe abbia cercato di calmare la sua amica Antonella, quest'ultima ha iniziato a cantare "Sincerità" in faccia ad Alessandra e ha poi proseguito: "Ma questo è puro teatro". Prima di abbandonare la conversazione Alessandra ha rincarato la dose nei confronti della showgirl piemontese: "Io devo prendere le pillole perché non sono nata come te.

A fine trasmissione devi prenderle anche tu".

PURO CINEMA e dalla parte di Aledux sempre #gfvip pic.twitter.com/x6qqcf6KSB — o ⏾ (@scorpio2298) April 15, 2026

Il precedente

Per capire la nuova discussione fra le tre concorrenti bisogna fare un passo indietro.

Nell'ottava puntata del GFVip, Antonella e Adriana avevano discusso in modo piuttosto acceso con Alessandra. In settimana, però, le tre concorrenti avevano deciso di stipulare un una sorta di alleanza per mettere fine ai dissapori. Nel corso della nona puntata, il patto si è interrotto durante la catena di salvataggio perché Alessandra anziché salvare una tra Elia e Volpe ha deciso di salvare dal televoto Raul. Atteggiamento che ha creato malcontento nelle due gieffine e quindi hanno accusato la coinquilina di essere falsa e di averle prese in giro.

GFVip: utenti divisi sulla lite Mussolini-Elia-Volpe

Su X, l'ennesima discussione fra Mussolini, Elia e Volpe è stata oggetto di discussione. Un utente ha affermato: "Alessandra è pesante". Un altro ha invece criticato Antonella: "Quest'anno ha trovato in casa una che le tiene testa e questo la sta mandando fuori di testa". Uno spettatore ha commentato con entusiasmo: "Questo cast ci sta dando tutto". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Puro cinema". Un ulteriore utente ha commentato: "Alessandra strumentalizza le frasi sulle pillole e provoca". "Delle signore di una certa età che passano le ore a prendersi in giro a vicenda. Aiuto", ha invece commentato con sarcasmo un utente.