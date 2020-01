Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con l'amatissima soap opera Tempesta d'amore, che andrà in onda dall'11 al 17 gennaio 2020 in prima visione con una nuova serie di episodi che si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricchi di sorprese. Occhi puntati soprattutto sul difficile rapporto tra Eva e Robert, i quali continueranno ad essere in forte crisi e la loro situazione sarà resa ancora più difficile dall'arrivo della bella Lucy. Eva, però, verrà a conoscenza di una notizia che sarà in parte uno choc: aspetta un bambino.

Tempesta d'amore, le anticipazioni 11-17 gennaio: Eva è in dolce attesa ma non sa chi è il padre del bambino

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Tempesta d'amore a partire dall'11 gennaio in poi rivelano che la relazione tra Eva e Robert sta vivendo uno dei momenti più difficili in assoluto. Tra i due non c'è più l'alchimia e l'armonia di una volta e come se non bastasse ci penserà anche l'arrivo di Lucy a rendere tutto più complicato. La ragazza, infatti, ha messo gli occhi addosso allo chef del Furstenhof.

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui Eva scoprirà di essere in dolce attesa.

Contrariamente a tutte le aspettative, dato che le venne detto che non avrebbe potuto avere dei bambini, la donna scoprirà di essere incinta. Una notizia che tuttavia in parte la turba, dato che Eva non ha ancora turbata fortemente dal terribile incidente aereo che l'ha vista protagonista con Cristoph e anche dalla notte di passione che i due hanno trascorso insieme sui Carpazi.

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che la donna sarà mossa dal dubbio sulla paternità del bambino che porta in grembo. Eva, infatti, non sa se il figlio sia di Cristoph oppure di Robert. La donna apparirà molto confusa e finirà per confidarsi con la sua amica Jessica che tuttavia ha anche lei altro per la testa e diversi problemi da risolvere.

Paul scopre del bacio che c'è stato tra Bela e Romy

Un momento decisamente delicato per Eva, che non sa come gestire questa difficile situazione della maternità. Tra l'altro lei e Robert avevano anche pianificato di fare un viaggio insieme per poter festeggiare la riedizione di un libro che avevano scritto insieme e che ha ottenuto grande successo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 17 gennaio su Rete 4 rivelano che Paul scoprirà che Bela ha baciato Romy nel momento in cui la ragazza si trovava sotto l'influsso di un filtro d'amore che era stato realizzato da Jessica. Paul allora affronta il fattorino dell'albergo che si scuserà per quel bacio che ha rubato alla sua amata e promette di voler rinunciare a lei.