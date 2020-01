È passato un anno da quando Ultimo ha cantato al Festival di Sanremo della fine della sua lunga storia d'amore con Federica Lelli: con il brano "I tuoi particolari", però, il ragazzo era riuscito a riconquistare l'amata dopo qualche mese di separazione. Oggi, dopo aver vissuto un'estate in serenità, il Gossip torna prepotentemente ad occuparsi di questa coppia che, secondo insistenti voci, sarebbe di nuovo "scoppiata": il cantante, infatti, non ha partecipato alla festa di compleanno della compagna ed ha preso le distanze da lei anche sui social network.

Ultimo sarebbe di nuovo single: il gossip impazza sul web

La vita privata di Niccolò Moriconi in arte Ultimo, non smette di far discutere: sono passati pochi mesi da quando, tramite il suo profilo Instagram, l'apprezzato cantautore ha reso ufficiale il ritorno di fiamma con Federica Lelli, la sua storica fidanzata. Delle foto di coppia al mare che hanno fatto impazzire di gioia le tante fan del romano, però, recentemente non c'è più traccia né sull'account di lui né su quello di lei.

A far aumentare i sospetti su una nuova possibile rottura tra i due giovani, sono stati alcuni interessanti indizi che il sito "Very Inutil People" ha reso pubblici lunedì 20 gennaio, il giorno del 22esimo compleanno dell'aspirante influencer.

Come riportano molti blog di gossip in queste ore, la bella Federica ha festeggiato assieme a tanti amici il suo giorno più importante e l'ha fatto organizzando un party in un noto locale di Roma. Tra i molti invitati, però, Ultimo non c'era: a confermare l'assenza del cantante, sono state delle persone che hanno preso parte all'evento.

Federica 'sparisce' dal profilo IG di Ultimo

Sempre su "Very Inutil People" si legge che la persona che ha confermato l'assenza di Ultimo al compleanno di quella che dovrebbe essere la sua fidanzata, quella sera ha anche scoperto che i due non starebbero più insieme da circa un paio di mesi.

In effetti, l'ultima foto di coppia che i due hanno condiviso con i fan su Instagram, l'ha pubblicata la Lelli lo scorso 29 ottobre: in questi mesi, dunque, Niccolò è sparito dall'account di colei alla quale ha dedicato numerose canzoni di successo e viceversa.

Pare, inoltre, che il cantante abbia smesso di seguire Federica sui social (dove sta provando ad intraprendere la "carriera" da influencer, sponsorizzando prodotti di vari brand) e che lei abbia fatto altrettanto.

Nel giorno del 22esimo compleanno della ragazza, inoltre, Moriconi non solo non ha partecipato al suo party, ma non le ha neppure fatto una dedica o gli auguri su Instagram come invece è accaduto negli anni scorsi.

Tour negli stadi e forse ospitata a Sanremo per Ultimo

Sebbene Niccolò sia da sempre un ragazzo riservato, la sua vita amorosa continua ad interessare i curiosi e i fan per i tanti colpi di scena che regala.

C'è da precisare, però, che fino a questo momento né Federica né Ultimo hanno confermato di essersi lasciati per l'ennesima volta, ma gli indizi che hanno raccolto i giornalisti di gossip in questi giorni sembrerebbero tutti a favore della rottura.

Nel futuro di Moriconi, comunque, ci sono solo cose belle: a fine maggio, il cantautore inizierà un lungo tour negli stadi di tutta Italia. Sono 14 i concerti che l'artista ha in programma fino al mese di luglio, l'ultimo già sold-out nella sua Roma, al Circo Massimo.

Prima di questo importante impegno, però, si dice che Ultimo tornerà sul palco che l'ha lanciato due anni fa, quello del Festival di Sanremo. Amadeus, nel corso della conferenza stampa che c'è stata una settimana fa, ha confermato di aver invitato il romano all'ultima puntata (quella della finale di sabato 8 febbraio) ma ancora la trattativa non si è concretizzata.