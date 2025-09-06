Cosa sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Tra i fan di Uomini e donne cresce il malcontento per il tira e molla che va avanti da mesi senza spiegazioni né conferme chiare. Nelle ultime ore, Lorenzo Pugnaloni ha riportato un’indiscrezione: la corteggiatrice non si sarebbe presentata al matrimonio di un caro amico del fidanzato perché i due si sarebbero lasciati, ma non lo renderebbero pubblico per non perdere consensi.

L'indiscrezione dopo l'ennesima voce di crisi

Da alcuni giorni sul web si sta parlando del fatto che Gianmarco sia andato a un matrimonio senza Cristina, ma in particolare del fatto che la ragazza avrebbe scelto di non presentarsi pur essendo nella lista degli invitati.

A distanza di qualche settimana dalle vacanze che sembravano aver scongiurato l'ennesima crisi, la coppia di Uomini e donne è tornata al centro dell'attenzione per un presunto nuovo allontanamento.

I due, però, continuano a non rilasciare dichiarazioni sul loro rapporto, e questo sta iniziando a stancare anche chi li ha sempre difesi e supportati.

"Come può una coppia passare dal dichiararsi amore al nulla in una settimana, dallo stare bene in vacanza a lei che va via prima e non si presenta al matrimonio? Il loro sembra menefreghismo. Basta prendere in giro le persone, fatela finita e scrivete che vi siete lasciati", questo è il contenuto di un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi postato su Instagram.

Frecciatine alla silenziosa coppia

L'esperto di gossip ha sottolineato l'insofferenza che alcuni fan stanno cominciando ad avere nei confronti della poca chiarezza di Gianmarco e Cristina, e poi ha svelato un'indiscrezione che gli è arrivata all'orecchio nei giorni scorsi.

"C'è chi mi ha riferito che l'assenza di lei al matrimonio è dettata dal fatto che si sono lasciati", ha scritto Pugnaloni in una storia Instagram.

Successivamente il blogger ha dato il suo parere sulla chiacchierata coppia di Uomini e donne: "Non ho mai visto un amore che va avanti con il telecomando, una settimana sì e una no. Colpa di chi li segue ancora. Una coppia chiara metterebbe nero su bianco le cose senza usare il silenzio come arma per attirare l'attenzione, e poi dare il contentino ai fan non perderne il seguito e per motivi di visibilità economica".

Possibile ospitata a Verissimo

Sempre Lorenzo Pugnaloni ha ipotizzato che Gianmarco e Cristina potrebbero rompere il silenzio sul loro rapporto in una delle prime puntate della nuova stagione di Verissimo.

Il format condotto da Silvia Toffanin riprenderà la sua programmazione il 13 settembre, e tra gli ospiti potrebbero esserci anche il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne che da mesi sono sulla bocca di tutti per la loro altalenante relazione.