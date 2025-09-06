Dopo settimane di ipotesi e rumor, è stata ufficializzata la data in cui andrà in onda lo speciale di Temptation Island interamente dedicato alle coppie dell'edizione 2025. Il promo che è stato pubblicato su tutti i canali social del reality, infatti, ha confermato che questa puntata sarà trasmessa lunedì 15 settembre e regalerà sorprese e rivelazioni inaspettate a distanza di un paio di mesi dalla fine delle registrazioni in Calabria.

Un nuovo appuntamento in prime time

L'edizione 2025 di Temptation Island ha riscosso un grande successo, per questo la rete ha deciso di "premiare" il format con un nuovo appuntamento in prima serata.

In queste ore, infatti, è arrivata la conferma che il reality tornerà su Canale 5 lunedì 15 settembre: quel giorno andrà in onda una puntata speciale che dovrebbe essere registrata la settimana precedente a Roma.

Il promo che è stato caricato su tutti i canali social del programma, inoltre, ha anticipato che non mancheranno le sorprese e le rivelazioni inaspettate a distanza di un po' di tempo dall'ultima apparizione delle coppie sul piccolo schermo.

#TemptationIsland ci aspetta lunedì 15 Settembre su Canale 5 con imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate, non mancate 🌴🔥 https://t.co/WVIm2b8M1b — Temptation Island (@TemptationITA) September 6, 2025

Le sette coppie del cast racconteranno al pubblico cos'è successo dopo l'incontro che hanno avuto con Filippo Bisciglia a metà luglio, in particolare se ci sono stati cambiamenti nelle decisioni che hanno preso un mese dopo la fine delle riprese in Calabria.

Tanti nodi da sciogliere

I fidanzati e i single che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, sono in silenzio dallo scorso giugno: neppure dopo la messa in onda della puntata finale le coppie hanno ripreso la loro attività sui social, ma quasi sicuramente lo faranno dopo lo speciale del 15 settembre.

I fan del reality sono curiosi di sapere cos'è accaduto tra i personaggi più chiacchierati della stagione 2025, in particolare se Valerio sta ancora con Ary o se si è riavvicinato a Sarah, se Lucia è riuscita a farsi perdonare da Rosario, se tra Sonia B e Simone è tutto ok dopo l'annuncio della gravidanza.

Saranno gli stessi protagonisti di Temptation a svelare questo e molto altro nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso in prima serata tra poco più di una settimana.

I rumor sul futuro di Sarah a Uomini e donne

Tra i fan di Temptation Island, inoltre, c'è chi è convinto che dopo lo speciale del 15 settembre uno o più protagonisti entreranno nel cast di Uomini e donne.

Da fine luglio, in particolare, si vocifera che Sarah sarebbe in lizza per il ruolo di tronista, e andrebbe ad affiancare il tentatore Flavio.

Il pubblico che ha partecipato alle riprese del dating-show dell'1 e del 2 settembre, inoltre, ha svelato che in studio c'era una poltrona rossa che è rimasta vuota: questo fa pensare che nelle prossime registrazioni dovrebbe essere ufficializzato almeno un altro nuovo tronista.