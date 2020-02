Le anticipazioni di Beautiful svelano che Hope e Liam lasceranno la scogliera con Beth. Finalmente, la coppia riuscirà a riabbracciare la figlioletta creduta morta e le bugie di Thomas, Flo, Zoe e Reese avranno fine. Le ripercussioni di questa assurda vicenda non saranno poche.

Flo proverà a spiegare le sue motivazioni ad Hope mentre Wyatt non potrà credere al fatto che la sua fidanzata gli abbia mentito per tutti questo tempo. Chi avrà il cuore spezzato sarà Steffy, consapevole che non potrà più tenere con sé l'adorata Phoebe, dal momento che si tratta di Beth.

Di seguito, le trame dettagliate.

Beautiful nuove puntate: Steffy ha il cuore spezzato

Le indagini di Liam e Wyatt in merito all'adozione di Phoebe daranno gli esiti sperati. I due fratellastri scopriranno infatti che Flo non ha dato alla luce nessun bambino e che Beth altri non è che Phoebe, venduta a caro prezzo all'inconsapevole Steffy.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam correrà da Hope per darle la bellissima notizia e le lacrime di gioia righeranno i loro volti. La giovane Logan vorrà subito portare Beth a casa, nonostante Steffy la preghi di darle un po' di tempo per metabolizzare la cosa.

Hope dirà a Liam che non ha mai smesso di amarlo e i due torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti. Piena di rabbia, la Logan Jr. chiamerà Carter per firmare i documenti del divorzio e porre fine al matrimonio con Thomas, costruito su un castello di bugie e menzogne.

Thomas fugge e si nasconde da Vinny

Cosa farà ora il Forrester? Le anticipazioni di Beautiful narrano che Thomas sarà sopraffatto dalla paura e così chiederà al suo amico Vinny di ospitarlo a casa sua fino a che non si saranno calmate le acque.

Sarebbe controproducente affrontare Hope o sua sorella, ora che la verità sullo scambio di culle è venuta a galla.

Inoltre, il giovane Forrester dovrà difendersi dall'accusa di aver provocato la morte della stagista Emma Barber che, saputa la verità su Beth tempo fa, cercò di raggiungere Hope per metterla al corrente della cosa, perdendo la vita in un tremendo incidente stradale inseguita dal folle Thomas.

Flo nei guai nelle prossime puntate di Beautiful

Gli spoiler rendono noto che Shauna e Flo proveranno a giustificarsi con Brooke, Katie e Donna, ma la rabbia delle Logan avrà il sopravvento. Hope, in particolare, chiederà a Florence come abbia potuto nasconderle la verità su sua figlia per tutti questi mesi.

La notizia del ritrovamento di Beth arriverà anche alle orecchie di Bill, che non perderà tempo per andare da Liam e conoscere sua nipote. Infine, le anticipazioni di Beautiful svelano che Thomas non si arrenderà all'idea di aver perso tutto: in preda al delirio, penserà ad un piano per riprendersi Hope, costi quel che costi.