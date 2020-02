Gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip 4, continuano ancora a far discutere, soprattutto la lite burrascosa tra due concorrenti. Quando si è conclusa la diretta televisiva, alcuni inquilini hanno avuto modo di commentare quanto accaduto tra i loro compagni d’avventura. Tra i vari confessionali, ce n’è uno in particolare che potrebbe scatenare delle nuove polemiche. Si tratta di Pago, che si è scagliato letteralmente contro Patrick Ray Pugliese, criticando l’atteggiamento che ha avuto con Antonella Elia.

Inoltre il cantautore sardo ha fatto sapere ad alcuni concorrenti di essere deluso da Andrea Montovoli, per il fatto che si sia allontanato da lui quando Serena Enardu ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Pago critica l’atteggiamento che Patrick ha avuto nella 12^ puntata del GF Vip: ‘Imbarazzante’

Al termine della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, che il pubblico ha avuto la possibilità di vedere il 17 febbraio 2020, un concorrente si è lasciato andare a delle lunghe riflessioni.

L’eliminazione di Serena Enardu, e l’acceso scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, sono ancora freschi. Non appena è finita la diretta televisiva del reality su Canale 5, infatti diversi gieffini sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere su quanto accaduto tra i loro compagni d’avventura: non è passata di certo inosservata l'opinione di Pago. Nel daytime andato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 febbraio, il cantautore sardo ancora amareggiato a causa dell’uscita della sua fidanzata, ha pronunciato delle dure parole nei confronti di Patrick in confessionale, che in diretta tv è stato accusato di aver spintonato Antonella Elia.

Mentre Adriana Volpe, Andrea Montovoli, e Fernanda Lessa, hanno preso le difese dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Miriana Trevisan si è schierato dalla parte dell’opinionista di Piero Chiambretti. Nello specifico Pago ha fatto sapere ai fan del programma, che secondo lui Patrick ha avuto un atteggiamento davvero imbarazzante.

Pacifico deluso da Andrea Montovoli: ‘Si è alleato contro di me’

Nelle ultime ore, Pago ha criticato anche il comportamento di un altro compagno di viaggio, mostrandosi parecchio deluso: questa volta, l’artista sardo ha puntato il dito contro Andrea Montovoli. Il 48enne durante una conversazione avuta con alcuni concorrenti, ha dichiarato che l’attore è cambiato molto nei suoi confronti non appena Serena ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip. Inoltre Pacifico ha proseguito il suo discorso affermando: “Mi dispiace per Andrea, è uno dei pochi sui quali contavo qui dentro. Si è alleato contro di me e si è messo in coppia con Patrick”.

Dopo aver ascoltato lo sfogo del cantante sardo, Clizia ha dichiarato che alcuni concorrenti hanno sbagliato a giudicare Pago a causa della Enardu. Ad intromettersi nella questione ci ha pensato anche la nuova arrivata Teresanna Pugliese, che ha espresso il suo giudizio dicendo all’ex volto di Temptation Island Vip che forse il gruppo preferiva di più stare con lui, che con l’influencer sarda. A questo punto, Pacifico ci ha tenuto a precisare all’ex fidanzata di Francesco Monte che sentiva il bisogno di appartarsi con Serena perché dovevano viversi. Intanto Andrea Montovoli parlando con Paolo Ciavarro e Andrea Denver delle nuove nomination, si è detto disposto ad avere un confronto con Pago, affermando che il cantante dovrebbe assumersi le sue responsabilità, chiedendo scusa a tutti i concorrenti per essersi fatto i fatti suoi per tre settimane.