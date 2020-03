Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio alla crisi coniugale di Filippo e Serena. Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, rivelano che i due firmeranno la separazione ed il Sartori si avvicinerà sempre più alla skipper Cristiana. Nel frattempo, Alex provata dal clima di tensione familiare troverà il modo di far confrontare sua madre Rosaria con Carla mentre Viola ed Eugenio correranno un grave pericolo. Infine, Marina determinata ad aiutare Fabrizio, entrerà in possesso di un'informazione che potrebbe scagionarlo dall'accusa di omicidio.

Un posto al sole, Filippo sempre più vicino a Cristiana

Le anticipazioni Un posto al sole dal 16 al 20 marzo, rivelano che la distanza tra Filippo e Serena sarà sempre maggiore ed il giovane si avvicinerà sempre più a Cristiana, la quale sembra essere l'unica in grado di dargli un po' di serenità in un momento così difficile per lui. Il Sartori e la moglie, infatti, hanno firmato la separazione consensuale dichiarando concluso il loro matrimonio. Nel frattempo, Arianna si preparerà a partire per Londra e rimarrà molto delusa dai suoi amici, i quali sembreranno non dare il giusto peso alla cosa.

In realtà, la donna, riceverà poi una bella sorpresa. Poco dopo, Raffaele sarà indispettito dal comportamento di suo figlio Patrizio, il quale ha stabilito delle regole precise per le visite al seminterrato e così escogiterà un modo simpatico per vendicarsi.

Un posto al sole, spoiler 16-20 marzo: Alex organizza un confronto tra Rosaria e Carla

Gli spoiler Un posto al sole in onda dal 16 al 20 marzo, ci raccontano che Alex non sopportando più le tensioni in famiglia, organizzerà un confronto tra sua madre Rosaria e Carla.

Le due donne, si lasceranno convincere dalla figlia e finalmente si chiariranno ed agendo in tale modo, riusciranno a ridare un po' di serenità ad Alex e Mia. Nel frattempo, Filippo e Serena dopo aver messo nero su bianco la fine delle loro nozze, cercheranno di andare avanti con le loro vite anche se non sarà facile. Poco dopo, Niko scoprirà che Susanna ha deciso di iscriversi al concorso di magistratura senza informarlo della novità.

Sarà un motivo di scontro tra i due?

Marina trova una prova per scagionare Fabrizio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Viola raggiungere la sua famiglia col piccolo Antonio in occasione della festa del papà, in modo tale da trascorrere la ricorrenza con suo marito Eugenio, il quale qualche tempo fa è tornato a Napoli per seguire un caso di camorra. Proprio a causa di questa decisione, i due hanno avuto diversi litigi e così Nicotera cercherà di stemperare le tensioni nate tra loro, ma ben presto dovranno affrontare un pericolo ben più grave di una crisi coniugale. Nel frattempo, Marina, decisa a dare tutto il suo supporto a Fabrizio, entrerà in possesso di un'informazione importante che potrebbe dimostrare l'innocenza dell'uomo.

La donna, proprio per tale motivo, incontrerà il Rosato in carcere e lo metterà al corrente della novità. Riuscirà la Giordano a far scagionare Fabrizio dall'accusa di aver ucciso suo zio? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di quest'appassionante storyline.