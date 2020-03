La gestione della querelle tra Valeria Marini, Antonella Elia e Fernanda Lessa, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è stata apprezzata dai telespettatori che si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto in merito alla conduzione di Alfonso Signorini. In particolare, già dalla giornata di martedì, sta spopolando su Twitter l'hashtag #Signorinifuori, con cui gli utenti fanno notare come vi siano troppi favoritismi e di come Fernanda Lessa sia stata presa di mira in puntata, a differenza della 'protetta' Antonella Elia.

Anche il marito della brasiliana è intervenuto nella giornata di martedì a Pomeriggio 5 in difesa della moglie.

Alfonso Signorini non sarebbe imparziale: la critica del pubblico del Gf Vip

Dalla giornata di martedì, ormai, su Twitter l'hashtag #Signorinifuori è diventato di tendenza. Mentre Mediaset sembra felice degli ascolti, tanto da prolungare di un mese il Gf Vip, molti telespettatori sono di tutt'altra opinione e non sembrano entusiasti di questa nuova edizione. Dai numerosi tweet si intuisce come il pubblico non sia per nulla contento di come Alfonso Signorini stia gestendo le dinamiche della Casa.

In molti lo accusano di non essere imparziale, come nel caso che ha coinvolto Antonella Elia che, come noto, non è stata oggetto di alcun provvedimento dopo la spinta a Valeria Marini.

Ieri è stata la puntata più brutta di tutta la storia.

Troppi favoritismi. Hanno rovinato l'amicizia Adriana/Denver.

Fernanda massacrata per del sale. Denver ancora 0 soprese, perculato su questione fidanzata con clip di una che le ha dato solo pali. #Signorinifuori #gfvip — Elisarant0000 (@elisarant0000) March 3, 2020

Su Twitter piovono le critiche contro Alfonso: 'Troppi favoritismi'

Anche il comportamento di Signorini nei confronti di Fernanda Lessa non è affatto piaciuto, tanto che, su Twitter, sono comparsi diversi commenti al riguardo.

''Troppi favoritismi. Fernanda massacrata per del sale'', ha scritto una utente. Proprio riguardo alla modella brasiliana, a Pomeriggio 5 è intervenuto anche suo marito Luca, che ha voluto difendere la moglie dal trattamento ricevuto nella puntata del Gf Vip: ''È stata ridicolizzata''. Come noto, Fernanda, nella diretta del 2 marzo scorso, è stata duramente ripresa da Alfonso per il bagno nel sale e per i continui segni della croce fatti in faccia ad Antonella.

La donna, dopo la puntata, ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime. Il marito, ospite di Barbara d'Urso, ha voluto precisare che la moglie ha un credo diverso da quello cristiano e che questo non è stato rispettato né dal conduttore, né dagli opinionisti. Questi ultimi inoltre, secondo l'uomo, avrebbero fatto passare il tutto per una sorta di magia nera. L'atteggiamento troppo duro di Alfonso Signorini nei confronti di Fernanda, non solo ha indispettito il marito ma, come si può vedere, anche il popolo di Twitter che continua a criticare invece la benevolenza del conduttore e della produzione del Gf Vip nei confronti di Antonella Elia, rea di gravi fatti che, in passato e per altri concorrenti, ne avrebbero comportato la squalifica immediata.

In attesa di scoprire se Alfonso Signorini cambierà atteggiamento dopo le tante critiche ricevute, si ricorda che, sul Canale 55, è possibile seguire le vicende della Casa del Gf Vip 24 ore su 24.