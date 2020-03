Nella casa del Grande Fratello Vip continuano le liti e gli scontri anche piuttosto accesi. Proprio nelle scorse ore l'ennesima discussione tra due coinquilini che proprio non si sopportano. Si tratta dell'ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, e l'ex di Uomini e Donne over, Sossio Aruta. I due non si sono risparmiati accuse e offese reciproche. Tutti questi malumori però non sono solo all'interno della casa ma si ripercuotono anche all'esterno. Questa volta ad intervenire è stato il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi.

Spesso e volentieri sua moglie è protagonista di scontri accesi e invettive. L'uomo si è scagliato contro alcuni dei partecipanti non risparmiando appellativi anche pesanti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Luca Zocchi: 'Sossio è l'ignoranza allo stato puro'

Luca Zocchi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha preso le parti di sua moglie Fernanda. A scatenare la sua reazione un aneddoto sulla Lessa raccontato da Sossio, Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Denver. Secondo Zocchi i quattro hanno scambiato un dolore ai denti di Fernanda per una crisi di nervi.

Luca Zocchi si è scagliato in particolare contro Sossio. Aruta infatti parlando della Lessa ha detto: "La vipera velenosa quando è successo il casino non avete visto cosa faceva? Si dava i botti qua. E poi vuole fare la preghiera.". Luca nel post che ha pubblicato gli ha dato del troglodita e dell'ignorante. Il marito della donna ha scritto: "Sossio Aruta il solito troglodita, ignoranza allo stato puro."

Il marito della Lessa contro Andrea, Antonella e Paola

Il marito della Lessa ne ha avute anche per gli altri.

I suoi commenti taglienti non si sono fermati solo a Sossio. Anche altri inquilini nelle scorse ore hanno infatti parlato di strani fenomeni legati a Fernanda. Alcuni hanno addirittura parlato di 'fenomeni paranormali'. Luca ha dato della falsa a Paola di Benedetto, del buon samaritano a Denver, e del crotalo ad Antonella Elia. Il marito della Lessa ha continuato affermando che Paola di Benedetto è più falsa di una borsa di Vuitton venduta in spiaggia.

Ha aggiunto, poi, che la Elia si dimostra ''il crotalo che è''. Il marito della Lessa non ha gradito che le cose nella casa non vengono mai dette in faccia. In questo modo piuttosto colorito Luca Zocchi ha difeso sua moglie Fernanda Lessa. Con la donna è sposato dal 2017 e ha due bambine.

Cosa succederà ancora nella casa del Grande Fratello Vip? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti day-time e prime-time del reality. La prossima puntata andrà in onda mercoledì sera su Canale 5 verso le 21 e 20 dopo il consueto appuntamento con il Tg satirico di Antonio Ricci.