Il secondo appuntamento con la terza stagione di Buongiorno, mamma! andrà in onda mercoledì 24 settembre in prima serata su Canale 5.

La serie, con protagonista Raoul Bova nel ruolo di Guido Borghi, continua a intrecciare emozioni, misteri e colpi di scena, il tutto sotto la regia di Laura Chiossone ed Edoardo Re e con la sceneggiatura firmata da Elena Bucaccio, insieme a Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Episodio 2, Sole si scontra con Alessandro

Nel secondo episodio, la famiglia Borghi prova a ricostruire ciò che si è spezzato in passato, ma nuove verità rischiano di incrinare un equilibrio appena ritrovato.

Sole, alle prese con il suo primo giorno da insegnante supplente nella scuola dove lavora il padre, si scontra con Alessandro, un severo ma affascinante docente di musica, con cui nasceranno scintille.

Francesca, invece, deve affrontare una gravidanza inaspettata e un tormento interiore che non ha il coraggio di condividere. Jacopo è tornato a collaborare con la Onlus, mentre da Londra arriva Mauro, agitato dai problemi sentimentali che coinvolgono Agata.

L’assenza di Anna (Maria Chiara Giannetta) continua a farsi sentire come una presenza silenziosa ma pesante: troppe domande restano ancora senza risposta. Guido, deciso a scoprire cosa si nasconde dietro la sparizione della moglie, segue nuove tracce che lo porteranno a mettere in discussione non solo il proprio passato, ma anche la verità sul legame con la donna che ha amato.

Nel frattempo, Laura custodisce segreti legati al suo passato che potrebbero avere ripercussioni decisive sulla famiglia. E mentre i Borghi cercano disperatamente di proteggere ciò che resta della loro unità, una domanda si fa strada: quanto si è disposti a perdere pur di proteggere chi si ama davvero?

Ascolti prima puntata Buongiorno mamma 3: la fiction non decolla

La prima puntata di Buongiorno mamma 3 andata in onda nella serata di mercoledì 17 settembre, che ha svelato i primi misteri che alleggiavano intorno alla figura di Anna introducendo inoltre il personaggio di Laura, nuova compagna del protagonista Guido Borghi, è stata seguita da 2.135.000 spettatori con il 14.7% di share.

Un risultato piuttosto deludente per la prima rete Mediaset, battuta da una replica de Il commissario Montalbano. La fiction con Luca Zingaretti e Cesare Bocci è stata infatti seguita da 2.425.000 spettatori pari al 16% di share.