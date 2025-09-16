Il 17 settembre prende il via la terza stagione di Buongiorno, mamma!, la serie con Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, padre affettuoso e preside molto rispettato. Secondo le anticipazioni, dopo alcuni anni il protagonista troverà stabilità accanto a una nuova presenza femminile: Laura, interpretata dalla new entry Serena Iansiti. L’appuntamento è fissato alle 21:20 su Canale 5, per un totale di quattro puntate.

Riassunto seconda stagione di Buongiorno mamma

Nella seconda stagione, Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, ha iniziato a ricostruire i suoi ricordi legati al giorno in cui è finita in coma.

Ricorda che Maurizia (Stella Egitto) è arrivata a casa dei Borghi per chiarire se Sole (Ginevra Francesconi) fosse veramente sua figlia e spiegare ad Anna il motivo per cui avesse finto di essere morta per tanto tempo. Dopo aver svelato tutto, la situazione è precipitata con l'arrivo di Carmine (Luca Angeletti). L'uomo ha aggredito Anna e, successivamente, ha ucciso Maurizia.

Cosa ci aspetta nella terza stagione

La terza stagione si apre con Guido e la sua famiglia, pronti ad affrontare nuove sfide ricche di emozioni. Sono passati diversi anni e nella vita del preside è arrivata un'altra donna, Laura, interpretata da Serena Iansiti. Un grande mistero, invece, circonda Anna: è scomparsa e non si sa cosa le sia accaduto veramente.

La sua figura, fin dalla prima puntata, è avvolta dall'incertezza. Inoltre, nella vita di Guido c'è anche Agata (Beatrice Arnera), che porterà novità.

Anche per i ragazzi della famiglia Borghi le cose con il passare del tempo sono cambiate. Jacopo è partito per l'estero con un sogno nel cassetto da realizzare, mentre Francesca è rimasta a Bracciano con il marito Karim, interpretato dall'attore Kelum Giordano. Sole, cresciuta insieme a Greg ha ormai una piccola famiglia con la loro bambina Nina. Michele invece, ormai dodicenne, sta affrontando le difficoltà tipiche dell'età adolescenziale.

Canale 5: tante le novità autunnali sulla rete

Buongiorno, mamma! è solo una delle tante novità pronte a intrattenere il pubblico di Canale 5.

Il 16 settembre prende il via anche la seconda edizione di Io canto con Michelle Hunziker e nuovi partecipanti tra coach e giurati. Tra le new entry Ermal Meta, Noemi, Sal Da Vinci e Giusi Ferreri. L'inizio del format ha portato alla sospensione del doppio appuntamento settimanale de La notte nel cuore.

Da sabato 27, invece, ritorna Tu si que vales. Tra le new entry c’è Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro prende il posto di Gerry Scotti impegnato con La Ruota della fortuna insieme a Samira Lui.