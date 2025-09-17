Cambio di programmazione in casa Rai dal 21 settembre 2025 con diverse novità che riguarderanno il daytime pomeridiano.
Nel pomeriggio festivo tornerà Domenica In, condotto da Mara Venier: quest’anno, però, il programma sarà rivoluzionato e punterà maggiormente sull’attualità grazie alla presenza in studio del giornalista Tommaso Cerno.
In prima serata, invece, debutterà la fiction Balene, che segna il ritorno in video di Veronica Pivetti.
Mara Venier rivoluziona Domenica In: cambio di programmazione Rai dal 21 settembre
La domenica pomeriggio di Rai 1 tornerà a puntare sulla messa in onda di Domenica In, il contenitore del pomeriggio festivo, che quest'anno sarà completamente rivoluzionato in vista del 50° anniversario del programma.
Mara Venier è confermata alla guida del talk show, ma questa volta avrà al suo fianco un cast fisso composto da Tommaso Cerno, per trattare i fatti salienti di attualità della settimana, Teo Mammucari, con una nuova versione dello storico Cruciverbone, ed Enzo Miccio, per parlare di storie d'amore.
Il programma, in onda dalle 14 alle 17:15, anche quest'anno sfiderà l'appuntamento con il pomeridiano di Amici 25, condotto da Maria De Filippi su Canale 5.
A seguire, al termine di Domenica In, ci sarà spazio per la nuova edizione di Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.
Gli ascolti dell'ultima edizione di Domenica In nel pomeriggio di Rai 1
Lo scorso anno, la domenica pomeriggio di Rai 1 è riuscita a difendersi contro quella di Canale 5, ottenendo ascolti in crescita costante.
L'appuntamento con Domenica In ha registrato una media di circa 2,4 milioni a settimana pari al 19-20% di share, toccando punte del 23%.
La puntata più vista è stata quella dedicata al Festival di Sanremo, in onda dal Teatro Ariston, seguita da oltre 6 milioni di spettatori, con uno share record che aveva raggiunto anche la soglia del 45%.
Il debutto della fiction Balene - Amiche per sempre in prima serata su Rai 1
Cambiamenti anche nel prime time domenicale di Rai 1 dal 21 settembre, quando debutterà la prima stagione di Balene - Amiche per sempre, la nuova fiction che vede protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris.
La fiction sfiderà l'appuntamento con La notte nel cuore, la serie turca di Canale 5 che questa estate ha ottenuto ascolti in costante crescita nella fascia serale, arrivando a sfiorare anche il 18% di share con punte di ben 2,5 milioni di spettatori.