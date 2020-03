L'attore britannico Daniel Radcliffe che ha interpretato Harry Potter, il mago più famoso al mondo, si è confessato a cuore aperto alla BBC Radio e ha affermato di essersi sentito molto a disagio alla fine dei film ispirati all'omonima saga letteraria della penna di J.K.Rowling.

Daniel Radcliffe ha confessato che non riusciva più a stare sobrio

Infatti, si sa come nella maggior parte dei casi, la fama ha un costo, soprattutto quando arriva troppo presto, ma la storia del cinema è piena di bambini-prodigio che crescendo hanno avuto grandi difficoltà.

Tra questi ne è emerso che anche l'attore che ha interpretato Harry Potter, ha provato tante emozioni contrastanti nei confronti del suo personaggio. In particolare, il 30enne ha confessato in un'intervista alla BBC Radio 4 che quando ha girato l'ultimo film, ha iniziato a bere.

Ma non è tutto, perché Daniel Radcliffe ha confessato che una volta finite le riprese è andato ancora di più nel panico, in quanto non aveva idea di cosa avrebbe potuto fare dopo, perché non era più a suo agio e non poteva restare sobrio.

Questa confessione dell'attore ha subito fatto il giro del mondo e ha mostrato tutte le fragilità di uno dei personaggi più popolari al mondo. Daniel ha anche dichiarato che ogni volta che lo chiamavano ai provini, lui pensava che lo facessero solo perché aveva interpretato il ruolo di Harry Potter.

L'attore britannico era diventato dipendente dall'alcol

Daniel Radcliffe ha quindi iniziato a bere per trascinarsi alle spalle tutto il peso della popolarità, cha ha affrontato con grande difficoltà.

Infatti, l'attore britannico ha dichiarato che sapeva molto bene che se fosse uscito in giro a ubriacarsi, avrebbe attirato l'attenzione perché non era un giovane ubriaco come gli altri, ma era Harry Potter che stava bevendo in un bar. Quindi, per non pensare a questa cosa il 30enne beveva ancora di più fino a diventare una dipendenza micidiale, che è riuscito a superare solo grazie al supporto delle persone più care che gli sono state vicino.

Però c'è da dire, che la storia dell'attore che ha interpretato il mago più famoso del mondo, accomuna anche altre grandi stelle del cinema. In particolare, oltre al britannico, anche attori come Brad Pitt, Tom Hardy e Ben Affleck hanno riscontrato problemi simili nel corso della loro vita. L'importante in queste situazioni, è quello di uscirne sempre a testa alta e più forti di prima.

Intanto, tutti i fan italiani del maghetto sono stati accontentati, perché dallo scorso lunedì 16 marzo, ogni lunedì e martedì verrà trasmessa in prima serata su Italia 1, tutta la saga completa di Harry Potter con un doppio appuntamento settimanale.