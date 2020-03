Alla veneranda età di 83 anni, Silvio Berlusconi continua a riempire le cronache del Gossip. Infatti l’ex premier è stato protagonista di un servizio fotografico, apparso sul settimanale Diva e Donna, in cui è immortalato insieme alla deputata di Forza Italia Marta Fascina, con tanto di barboncini al seguito. A quanto pare i due stavano uscendo insieme dal “Grand Resort”, un hotel di lusso a Bad Ragaz, nel Canton San Gallo in Svizzera, ed erano in procinto di salire sull’elicottero del cavaliere.

Provocatorio il titolo dell’articolo “In Svizzera con Marta: dov’è Francesca?”, che fa riferimento all’assenza della storica compagna di Berlusconi, Francesca Pascale. Quest’ultima, già lo scorso gennaio aveva confermato la presenza costante della deputata 30enne nella Villa San Martino di Arcore, in qualità di stretta collaboratrice del Presidente: adesso sembrerebbe ufficiale la fine della relazione tra la 34enne ex showgirl e il leader di Forza Italia, che andava avanti ormai da più di un decennio.

La nota di Forza Italia che conferma l’addio tra Berlusconi e la Pascale

È curioso come sia dovuto intervenire l’ufficio stampa di Forza Italia con una nota ufficiale, per rendere pubblica la fine del legame tra Berlusconi e la Pascale. Nel comunicato si fa riferimento ai pettegolezzi sorti dopo l’uscita dell’articolo su Diva e Donna, avvenuta solo qualche ora prima. A questo proposito si aggiunge che risulta “opportuno confermare che continua ad esserci un rapporto di affetto e di profonda amicizia” tra il Cavaliere e l'ex showgirl, pur non essendoci “alcuna relazione sentimentale e di coppia” tra loro.

Quindi il messaggio si conclude sottolineando come sia evidente che “tutte le illazioni a riguardo” risultano “fuorvianti ed inesistenti”.

La reazione di Francesca Pascale alla fine della storia con Berlusconi

Non poteva farsi attendere la pronta risposta di Francesca Pascale, dovuta probabilmente al modo davvero categorico in cui la nota ha smentito l’esistenza di una relazione tra lei e Berlusconi, anche se ormai conclusa.

L’ormai ex fidanzata del Cavaliere si è detta “stupita dal comunicato di Forza Italia”; ma al suo Presidente, a cui vorrà sempre “un infinito bene”, ha voluto augurare “tutta la felicità del mondo”. Inoltre ha auspicato che l’ex premier abbia trovato una persona capace di prendersi cura di lui esattamente come ha fatto lei in tutti questi anni. Poi, notata la presenza del celebre barboncino Dudù nelle immagini di Berlusconi con Marta Fascina, ha voluto chiudere con una battuta pungente: “Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica mentre porta a spasso il mio cagnolino, ma va bene così”.

Chi è la presunta nuova fiamma di Silvio Berlusconi

Naturalmente si è subito creata molta curiosità intorno alla donna che è apparsa al fianco di Berlusconi e che, secondo i bene informati, vivrebbe già da tempo ad Arcore. Marta Fascina, nata il 9 gennaio 1990, è attualmente deputata azzurra e segretario della commissione Difesa della Camera: è originaria di Melito Porto Salvo, un comune calabrese di 11.000 anime che fa parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Tuttavia è cresciuta a Napoli, comune nel quale è stata eletta alla Camera dei Deputati alle politiche del 2018, nella circoscrizione Campania 1, dove è stata candidata nelle liste di Forza Italia.

Da anni è amica e stretta collaboratrice della senatrice Licia Ronzulli, che è stata negli ultimi tempi una delle esponenti del partito più vicine a Silvio Berlusconi.