Il salto temporale di dieci anni porterà una ventata di novità a Una vita. Le anticipazioni spagnole rivelano che ad Acacias giungeranno diversi personaggi nuovi. Tra i tanti nuovi ingressi, ci sarà la famiglia Dominguez composta dalla cantante Mari Belli, conosciuta come Bellita Del Campo, suo marito José Dominguez e la loro domestica Arantxa Torrealday. In seguito, arriverà anche la loro unica figlia Cinta che darà non pochi problemi ai suoi genitori.

Una Vita: i Dominguez acquistano l'appartamento dei Palacios

Le anticipazioni Una Vita, rivelano che i Dominguez entreranno in scena subito dopo il salto temporale quando Antoñito per poter pagare un team di avvocati e far ottenere l'indulto a suo padre Ramon, deciderà di mettere in vendita l'appartamento dove vivevano il genitore e la defunta Trini. Il ragazzo, infatti, sarà certo che la squadra di avvocati riuscirà nell'intento e così non ci penserà due volte a vendere la casa a Bellita e a suo marito José Miguel, i quali non tarderanno a prendere possesso dell'abitazione insieme alla loro domestica Arantxa.

Una Vita anticipazioni: José Miguel paga 'i fan' di Bellita

L'ingresso dei Dominguez a Una Vita si rivelerà comico sin dai primi momenti. Bellita e suo marito rientreranno in Spagna dopo aver vissuto vent'anni in Argentina ed aver calcato i più grandi palcoscenici del mondo. A tal proposito, Bellita non capirà che i suoi connazionali l'hanno dimenticata e così suo marito José pur di non darle dispiacere, pagherà delle persone affinché fingano di essere fan della cantante.

Le suddette persone, attenderanno che la donna esca dal civico 38 per renderle omaggio con fiori, applausi e standing ovation. Tuttavia, a causa della sbadataggine di Jacinto (quest'ultimo nel frattempo è diventato il portinaio del palazzo), l'inganno non durerà molto e quando Bellita lo scoprirà e si arrabbierà moltissimo con il consorte.

Una Vita spoiler: i Dominguez hanno una figlia, Cinta

Bellita dopo aver scoperto l'inganno perpetrato dal marito ai suoi danni, e dispiaciuta per l'imbarazzante situazione che si è venuta a creare, finirà per arrabbiarsi anche con Fabiana e Marcelina, le quali inconsapevoli dei sotterfugi di José Miguel, si complimenteranno con lei innescando la sua furia.

La donna, infatti, crederà che le due siano state pagate per farlo esattamente come le altre persone che in precedenza le avevano fatto omaggio. I due, arrivati da soli, in realtà hanno una figlia di nome Cinta, la quale entrerà in scena un po' più tardi e con il passare degli episodi darà parecchi grattacapi ai suoi genitori, i quali non sapranno più cosa fare con lei.