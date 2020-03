Le trame spagnole della soap opera Una vita, relative al mese di marzo 2020, sono davvero molto intriganti. Tra i vari avvenimenti degni di nota, a generare particolare sgomento saranno le condizioni di salute di Moncho. Il piccolo è il frutto dell'amore tra Antonito e Lolita. I Palacios, però, non riusciranno a godere appieno di questa gioia, dato che il neonato si ammalerà gravemente.

A distanza di poco tempo dalla sua nascita, infatti, il bambino incomincerà a manifestare una febbre molto alta che non ne vorrà sapere di scendere.

Questo getterà nello sconforto i suoi genitori che, ovviamente, non potranno fare altro che affidarsi alle cure dei medici. La situazione, però, non si risolverà facilmente.

Una Vita spoiler: Moncho si ammala

Per Antonito e Lolita non ci sarà tregua. Stando a quanto trapelato dalle trame spagnole di Una Vita, delle puntate che andranno in onda in Spagna nel mese di marzo, vedremo che i Palacios attraverseranno un'altra tempesta. Dopo le numerose peripezie passate per riuscire a convolare a nozze, i due avranno problemi anche con loro figlio Moncho.

Al piccolo, infatti, verrà diagnosticato un grave problema di salute, di cui non si conosce ancora l'esatta natura. Ad ogni modo, l'unica cosa che si saprà è che avrà una febbre molto alta che non scenderà con le classiche cure mediche. Per questo motivo, i genitori del pargolo lo condurranno immediatamente in ospedale.

Trame spagnole: Lolita e Antonito prendono una decisione

La più devastata da questa notizia sarà ovviamente Lolita, proprio per questo motivo suo marito le starà molto vicino.

La signora Palacios verrà anche colta da un momento di disperazione nel quale implorerà il suo bambino di reagire alle cure e riprendersi. Ad ogni modo, dopo diversi giorni di agonia, i medici comunicheranno ai genitori l'esistenza di due possibili strade da seguire. La prima risiede nel tentativo di somministrazione dell'acqua sorgiva di Cabrahigo al piccolo Moncho. La seconda, invece, consiste nell'attendere che si compia un miracolo.

I due genitori opteranno per la prima opzione, ma anche questa terapia non darà i risultati sperati e le condizioni di salute del bambino peggioreranno sempre di più.

Lite tra Marcia e Genoveva

Nel frattempo, gli spoiler delle prossime puntate spagnole della soap opera di Aurora Guerra rivelano anche che Marcia confiderà a Felipe tutto quello che ha scoperto su Genoveva. Quando quest'ultima scoprirà tutto, darà luogo ad una pesantissima discussione con la sua antagonista, al punto che sarà l'Alvarez Hermoso ad intervenire per separarle. La perfida dark lady giurerà di non avere nulla a che vedere con l'arrivo ad Acacias di Santiago.