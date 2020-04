Il presunto flirt tra Adriana Volpe e Andrea Denver, nato all'interno del Gf Vip torna a far discutere l'opinione pubblica per alcune affermazioni rilasciate dal modello nel corso di una diretta Instagram con il settimanale 'Chi'. In particolare, l'uomo ha seccamente smentito di aver avuto una storia con la conduttrice nella casa, sebbene abbia ammesso di averle fatto alcuni apprezzamenti sull'aspetto fisico e che se non fosse stata single ci avrebbe fatto un pensierino.

Andrea ammette di aver fatto degli apprezzamenti ad Adriana al Gf Vip

Ieri 20 aprile, Andrea è intervenuto durante la diretta Instagram del settimanale 'Chi', dove ha risposto alle domande del giornalista sul suo speciale rapporto con Adriana, nato all'interno del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, il modello ha smentito categoricamente di aver avuto un interesse passionale nei confronti della conduttrice. Dall'altro canto, anche lei aveva categoricamente smentito un loro coinvolgimento attraverso il suo profilo social.

Oggi, Denver è tornato a parlare della Volpe, tanto da affermare che si è creata una bellissima amicizia con lei. Inoltre, ha rivelato di sentirsi molto fortunato per aver passato del tempo accanto a lei all'interno della casa di Cinecittà. Poi, ha ammesso di averle fatto degli apprezzamenti, che sono sfociati in risate, e ha dichiarato: "Io sono fatto così, se vedo una bella donna non mi nascondo".

Infine, Andrea ha aggiunto di essere rimasto colpito da Adriana, non soltanto per l'aspetto estetico ma per il suo modo di fare.

Denver, parole di stima per la Volpe

In diretta Instagram con il 'Magazine Chi', Andrea ha speso bellissime parole nei confronti di Adriana, conosciuta durante l'ultima edizione del Gf Vip. A tal proposito, il modello veronese ha rivelato che la donna si è mostrata un'amica, tanto da averlo appoggiato in diversi occasioni.

Inoltre, ha fatto chiarezza una volta per tutte sul presunto flirt avuto con la Volpe davanti agli occhi indiscreti delle telecamere di Canale 5. In particolare, Denver ha ammesso che se fosse stato single ci avrebbe fatto un pensierino, tanto da ammettere in questo modo: "E' una persona che mi piace, una donna bellissima". Nonostante tutto, ha specificato che non sarebbe potuto nascere niente con la conduttrice, visto che è felicemente sposata con Roberto Parli e lui fidanzato con Anna Wolf. Infine, ha concluso la chiacchierata rivolgendo un pensiero ai fan club nati per sostenere l'ipotetica coppia: "Mi ha fatto sorridere tanto.

Però tra me e Adriana Volpe c’è una bella amicizia". Parole, che siamo sicuri toccheranno l'ex volto di Rai 2, che in varie occasioni ha dimostrato di tenere molto al modello.