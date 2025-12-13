La finale del Grande Fratello è stata rimandata a giovedì 18 dicembre, quindi questo lunedì 15 ci sarà una puntata "normale" che servirà per traghettare il pubblico e i concorrenti all'ultimo atto di quest'edizione del reality. Il promo dell'appuntamento del 15 dicembre, dunque, anticipa che inizierà la resa dei conti tra i finalisti, ai quali si aggiungerà il vincitore del televoto eliminatorio tra Domenico e Omer.

Gli spoiler della penultima puntata del Grande Fratello

Da quando è emerso che la finale del Grande Fratello è stata rinviata al 18 dicembre, i fan si sono chiesti cosa sarebbe accaduto nella puntata di lunedì: il promo che sta circolando sia in televisione che sui social ha risposto in parte a questa domanda.

"Il conto alla rovescia è partito, chi vincerà? Lunedì inizia la resa dei conti con un incredibile colpo di scena", dice la voce narrante della pubblicità che dà appuntamento al 15/12 con un nuovo e importante prime time di questa edizione del reality.

È partito il conto alla rovescia… ⏳ #GrandeFratello vi aspetta lunedì in prima serata su Canale 5 e live su Mediaset Infinity 😍 pic.twitter.com/H8Oaem7kcS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2025

In questo video non si accenna in modo esplicito allo slittamento della finale a giovedì prossimo, e molto probabilmente è proprio questo il colpo di scena che dovrebbe spiazzare sia i concorrenti che i telespettatori.

Ad oggi, 13 dicembre, gli inquilini non sanno ancora che dovranno rimanere nella casa tre giorni in più del previsto, e potrebbero essere informati nel corso della puntata di lunedì sera.

Le proteste degli spettatori sui social

Sotto al post che la pagina X del Grande Fratello ha dedicato alle anticipazioni della puntata del 15 dicembre, si possono trovare i commenti di chi non è d'accordo con il rinvio della finale soprattutto nel rispetto dei concorrenti in gioco e di quelli eliminati lunedì scorso.

"Che senso ha avuto far uscire tutti quei concorrenti l'altra volta?", "Avete buttato fuori cinque persone in fretta e furia per poi rimandare la finale, boh", "Vergognatevi, la gente aveva prenotato hotel e mezzi di trasporto per partecipare alla finale di lunedì", "State rasentando il ridicolo", "Dite una cosa e ne fate un'altra, non avete più credibilità", "Non sapete più cosa inventarvi per attirare il pubblico, la finale doveva rimanere il 15", si legge sui social in queste ore.

Le percentuali sul televoto in corso

Anche se non sarà la finale, nel corso della puntata del Grande Fratello verrà svelato l'esito del televoto che è stato aperto lunedì scorso e che porterà alla scelta del quinto ed ultimo finalista di quest'edizione.

Omer e Domenico si stanno sfidando in una nomination decisiva, e i risultati del sondaggio su Angolo delle notizie (ad oggi, 13 dicembre) danno per favorito il concorrente di origini siriane con il 60% delle preferenze totali.

L'inquilino meno votato dai telespettatori, verrà eliminato e dovrà rinunciare al sogno di vincere il montepremi.