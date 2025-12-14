Le trame delle puntate di Beautiful in onda attualmente in America e nei prossimi mesi su Canale 5 raccontano che Hope Logan (Annika Noelle) tornerà tra le braccia di Liam Spencer (Scott Clifton) dopo essergli stata vicino durante la sua presunta malattia. La donna sposerà Liam dopo aver posto fine al fidanzamento con Carter.

Hope rompe il fidanzamento con Carter

Le anticipazioni rivelano che Liam scoprirà di non avere un tumore al cervello ma di essere rimasto vittima di una truffa. L'uomo apprenderà di essere stato ingannato da Grace Buckingham, la quale voleva ottenere una cospicua somma di denaro per pagare dei vecchi debiti dell'ex marito Reese.

Hope (Annika Noelle), nel frattempo, tornerà nella vita di Liam dopo aver rotto il fidanzamento con Carter. La donna rimarrà vicina all'ex marito durante la sua presunta malattia. Durante questi momenti drammatici, Hope capirà di non poter vivere senza Liam.

Hope e Liam diventano marito e moglie

Hope darà una seconda chance alla relazione con Liam, accettando di diventare sua moglie durante una cerimonia officiata in modo simbolico dalla figlia Beth. Le nozze vedranno la presenza anche di Kelly e di Douglas, che tornerà da Parigi per stare vicino alla madre adottiva.

Durante la cerimonia, Liam elencherà le qualità di Hope, dicendole che stare al suo fianco lo fa desiderare di essere migliore.

La donna, invece, affermerà che lo Spencer è un uomo forte e di grande cuore. La coppia pronuncerà il "sì, lo voglio" mentre Douglas porterà le fedi nuziali. Alla fine, Beth li dichiarerà marito e moglie prima di dire: "Ora puoi baciare la sposa, papà".

Steffy è apparsa in ansia per la sentenza del giudice

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a metà dicembre su Canale 5, Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) è rimasta senza parole quando ha saputo che Hope ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Sheila Carter. La donna è inoltre apparsa preoccupata per la sentenza del giudice, che avrebbe dovuto decidere se condannarla per aver ucciso Sheila. Ridge ha cercato di distrarre sua figlia, infondendole il coraggio necessario per affrontare questa sfida difficile.

Deacon, invece, ha accompagnato Sheila durante la cremazione. In questa circostanza, il barista ha scoperto che la salma non apparteneva a Sheila (Kimberlin Brown) grazie a un dettaglio sul piede. Deacon ha chiamato immediatamente Finn (Tanner Novlan), chiedendogli di incontrarsi a Il Giardino. L'uomo ha informato il dottore di sospettare che la criminale fosse ancora viva ma lui ha fatto fatica a credere a tale ipotesi.

Infine Hope ha informato RJ, Zende e Luna che Tomas ha lasciato Los Angeles.