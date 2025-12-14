Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Curro raggiungerà il medico che si era occupato di Jana dopo la sparatoria in cui era stata colpita e scoprirà che il dottor Gamarra è stato ucciso.

Curro inizia a indagare sulla morte di Jana

Curro sarà disperato per la morte di sua sorella Jana e inizierà a nutrire dei dubbi sull'operato del dottor Gamarra, al quale chiederà come sia possibile che la giovane sia deceduta dopo che aveva superato il momento critico. Il medico confiderà a Curro che qualcuno potrebbe aver fatto in modo che le condizioni di Jana peggiorassero.

Così il giovane sospetterà immediatamente di Cruz, mentre il dottore scomparirà nel nulla.

Intanto, Alonso riceverà alcune "minacce" da parte del Re di Spagna, intenzionato a togliergli il marchesato dopo la scoperta che è il padre di Curro. Il marchese quindi ripudierà il figlio illegittimo, permettendogli di restare a La Promessa come valletto. La scelta comunque piacerà al giovane, che in questo modo potrà continuare ad indagare indisturbato sulla morte di Jana.

Curro sospetta che il dottor Gamarra sia stato ucciso

Durante le indagini alla tenuta, Curro verrà sorpreso da Pia a rovistare tra gli oggetti di Cruz. La domestica offrirà il proprio sostegno al valletto dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti.

Un giorno, il giovane otterrà il permesso per recarsi a casa del dottor Gamarra dove scoprirà che il medico è morto in seguito a un incidente stradale. Ma Curro non crederà minimamente all'ipotesi di una morte casuale, convincendosi che qualcuno abbia ucciso il medico per non fargli raccontare la verità su Jana. Una volta tornato alla tenuta, il valletto informerà Pia, la quale inizierà a temere che possa accadergli qualcosa di brutto.

Un riepilogo: Padre Samuel ha provato un'attrazione sempre più forte per Maria

Intanto, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà dicembre in Italia, Curro ha detto ad Alonso di essere suo figlio, frutto della sua storia con Dolores.

Nel frattempo, Jana ha riferito a Leocadia che Cruz l'ha accusata di aver posto fine alla vita di Tomas.

La darklady ha organizzato un piano per vendicarsi della marchesa.

Maria e Samuel, invece, hanno consegnato il ricavato della vendita del vaso a Catalina, nascondendole però di aver incontrato Adriano alla tenuta del conte di Monteverde. Allo stesso tempo, il prelato ha dimostrato di provare un'attrazione sempre più forte per la domestica.

Infine Petra è apparsa gelosa delle attenzioni che Santos ha riservato verso sua madre Ana.