Il Segreto nei prossimi episodi vedrà un netto cambiamento sia nelle storie sia nella sceneggiatura. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 13 al 18 aprile, rivelano che quattro anni dopo le ultime vicende di Puente Viejo, il paese rinascerà a nuova vita e diversi cittadini faranno ritorno nel luogo dove sono nati e cresciuti, tra questi ci sarà Raimundo, il quale confesserà a Marcela di non avere più notizie di Francisca da diverso tempo. Nel frattempo, Marcela inizierà una relazione con Tomas tradendo suo marito Matias che è in prigione mentre Mauricio diventerà il sindaco del paese.

Infine, nella cittadina arriverà la terribile Marchesa Isabel De Los Visos.

Il Segreto: Puente Viejo è cambiata

Le anticipazioni Il Segreto dal 13 al 18 aprile, rivelano che Maria ucciderà Fernando al termine di un confronto molto teso. Tuttavia, l'uomo prima del confronto con l'ex moglie è riuscito a portare a termine il suo piano, ovvero radere al suolo Puente Viejo bruciando l'intero paese. A causa di ciò, Francisca e Raimundo si vedranno costretti a lasciare la villa mentre Maria, Alfonso ed Emilia si recheranno a Parigi e Mauricio andrà in America per cercare di recuperare il rapporto con Fe.

Quattro anni dopo il terribile incendio che ha distrutto la cittadina, nel settembre del 1930, Puente Viejo ritroverà nuova vita e Mauricio tornato prima del previsto dal viaggio in America, ne è diventato il sindaco, mentre Hipolito che ha dovuto superare la morte dell'amata Gracia lavorerà al Comune. Intanto, Matias è stato rinchiuso in prigione e Marcela ha dovuto crescere da sola la piccola Camelia.

Il Segreto, trame 13-18 aprile: arriva la Marchesa Isabel De Los Visos

Le trame Il Segreto dal 13 al 18 aprile, ci dicono che a Puente Viejo arriveranno nuove famiglie, tra queste ci saranno quella di Ignacio Solozabal, il quale ha acquistato la villa che apparteneva a Francisca e vive lì con le figlie, Marta, Rosa e Carolina e al figlioccio Pablo Centeno. Al suo fianco ci sono la coppia formata da Urrutia ed Encarnation e la loro figlia Alicia.

A La Habana, la residenza in cui vivevano Maria e Fernando, si è invece stabilita la terribile Marchesa Isabel de Los Visos. Nel frattempo, Marta e Rosa mentre si preparavano a partire per Bilbao verranno prese in ostaggio da un gruppo di sovversivi insieme ad Adolfo, il figlio minore della Marchesa.

Il Solozabal, venuto a conoscenza della situazione, inizierà ad avere paura per le sue figlie mentre Maqueda chiederà a Tomas di scrivere una lettera di raccomandazione per il nipote, in modo che possa essere accettato da una prestigiosa universitaria. In realtà, la missiva era per un parente di Cosme, un dipendente dei Los Visos.

Intanto, Dolores avendo contratto molti debiti per aprire la sua nuova attività, sarà ossessionata dalla possibile vincita della lotteria. Più tardi, don Ignacio conterà sulla complicità di Urrutia per affrontare i sovversivi, ma ciò spaventerà Alicia.

Il Segreto: Raimundo non ha più notizie di Francisca

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo Isabel andare su tutte le furie quando scoprirà che Adolfo è stato preso in ostaggio da alcuni malviventi. La Marchesa si rivolgerà al suo figlio maggiore Tomas affinché faccia di tutto per liberare suo fratello. Nel frattempo, Mauricio, il capitano Huertas e don Filiberto escogiteranno un piano per evitare di indispettire ancor di più i sovversivi.

Poco dopo, Marcela comincerà a non sopportare più le critiche che la gente le muove per la sua storia con Tomas, mentre Mauricio si lascerà andare alla nostalgia ricordando gli anni passati al fianco di Francisca. Intanto, Adolfo riuscirà a mettere fine al sequestro, ma gli anarchici faranno esplodere la stazione.

Intanto, Carolina chiederà a Pablo di parlare con Ignacio e metterlo al corrente del fatto che loro due stanno insieme. Più tardi, Raimundo tornerà improvvisamente a Puente Viejo e per poco non vedrà un bacio tra Marcela e Tomas. L'uomo, poi spiegherà alla ragazza che non ha più notizie della sua amata Francisca ormai da diverso tempo, mentre Adolfo inizierà a corteggiare Rosa anche se avrà dei pensieri pure per Marta.