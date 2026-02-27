Pochi giorni fa è venuto a marcare il papà di Helena Prestes e sui social c'è chi ha continuato ad attaccarla e a metterla in dubbio. La mamma di Zeudi Di Palma ha scelto di esporsi su X per prendere le distanze da alcuni fan della figlia che starebbero andando contro la modella anche in un momento così delicato, e lo ha fatto con parole dure e inequivocabili.

Le parole della madre di Zeudi

Gli haters non si fermano neppure davanti al dolore e la prova di ciò arriva dalle critiche che sono arrivate a Helena da quando ha perso il papà.

La modella è stata attaccata e giudicata anche in questi giorni così delicati, e in alcuni casi a prenderla di mira sono stati fan di altri concorrenti dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato.

Per evitare di essere coinvolta in quest'ondata d'odio ingiustificabile, la mamma di Zeudi ha deciso di esporsi su X con parole molto forti.

"Ci vorrebbe più rispetto per il dolore altrui. Io amo la pace e per questo mi dissocio da commenti che non condivido. Ognuno è responsabile delle proprie azioni", ha scritto la signora Maria Rosaria sul suo profilo social.

Amo la pace e ho tanta sensibilità e rispetto per il dolore degli altri, proprio per questo non voglio essere associata a cose che non mi rappresentano… mi dissocio da certi commenti che non condivido. Ognuno è responsabile delle proprie azioni e non di quelle degli altri — Mariarosaria (@Mariarosar38182) February 26, 2026

La risposta dei fan sui social

Lo sfogo della mamma di Zeudi è arrivato a migliaia di fan, gli stessi che poi hanno deciso di esprimere un'opinione a riguardo.

"Non si fermano neanche davanti ad un lutto", "Questa gente non sta bene", "Lei è un esempio, chapeau", "Non possiamo che condividere queste parole", "Brava, ha detto tutto lei", "Basta associare persone che non hanno più niente a che fare", "La ammiro tanto", "Tutto giusto", "In alcuni casi bisognerebbe fermarsi", "Discorso impeccabile", "Sono d'accordo su ogni singola parola", si legge su X in queste ore.

Il silenzio di Helena

Come è ovvio che sia Helena non sta dando importanza a quello che dicono gli haters in giornate così dolorose per lei e per tutta la sua famiglia.

Da circa 48 ore, infatti, la modella si è presa una pausa dai social e si sta dedicando soltanto alle persone che possono aiutarla a sentirsi un po' meglio in questo periodo così difficile.

Prestes ha due sorelle, Mariana e Livia, ma anche un nipotino che ama tanto e che è sempre con lei quando torna a Milano per lavorare.