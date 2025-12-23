Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno alla normalità dopo le feste per i protagonisti, anche se per qualcuno non mancherà un problema di salute piuttosto serio. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Irene arriverà in negozio insieme a Cesare Brugnoli, ma per lei il rientro non sarà dei migliori: in montagna si è rotta la gamba. Per Mario e Caterina ci saranno momenti di maggiore vicinanza mentre resteranno a casa da soli. Intanto, crescerà la preoccupazione per le condizioni psicologiche di Adelaide, con Marcello che chiederà a Marta di stare accanto a sua zia.

Irene torna a Il Paradiso delle signore con una gamba rotta

Irene Cipriani farà un ingresso a Il Paradiso delle signore davvero indimenticabile. La capocommessa arriverà in negozio insieme a Cesare Brugnoli, che l’accompagnerà sul luogo di lavoro, ma per lei sarà tutt’altro che semplice riprendere il suo impiego. Durante le vacanze sulla neve, infatti, si è rotta la gamba: sarà ingessata e costretta a muoversi con le stampelle. Intanto, oltre alle condizioni fisiche di Irene, a destare nuovamente preoccupazione sarà la fragile situazione psicologica di Adelaide. Marcello sarà in pena per la sua ex compagna, ignorando che la donna ha in realtà finto di togliersi la vita. Barbieri, comunque, chiederà a Marta di stare vicina alla contessa.

La giovane Guarnieri inizierà così a frugare nella stanza di Adelaide, scatenando la furia della zia quando si accorgerà di ciò che sta facendo.

Caterina si avvicina a Mario e non viene rifiutata

Nel frattempo, a casa Rinaldi ci sarà un momento di vicinanza tra Caterina e Mario mentre Fulvio non sarà nei paraggi. Questa volta, a differenza di quanto accaduto in precedenza, sarà ancora Caterina a tentare un approccio con il fidanzato, e lui non sembrerà respingere le avance della ragazza. Tuttavia, occorrerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire se tra i due scatterà un nuovo bacio o se Mario preferirà fare un passo indietro. Intanto, Tancredi incontrerà Rosa e tra loro ci sarà modo di parlare delle vacanze natalizie, ma la giornalista non sarà affatto serena, poiché la contessa continuerà a essere un pensiero fisso nella mente di Marcello.

Spazio anche alle vicende di Matteo e Odile, che si incontreranno al Gran Caffè Amato, dove tra loro tornerà la complicità di un tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Anita e Teo hanno fatto una sorpresa a Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Anita e Teo si sono accorti che Roberto era molto triste nonostante l’arrivo del Natale. I due bambini hanno quindi lasciato di nascosto un disegno nel suo ufficio, in cui erano raffigurati mentre gli tenevano la mano. Grazie a quel dono, trovato poco dopo, Roberto ha capito che era meglio non trascorrere le festività con Elsa e i suoi amici, che nemmeno conosceva. Così Landi si è presentato a sorpresa al Gran Caffè Amato per festeggiare insieme alle famiglie Puglisi e Rinaldi.