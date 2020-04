Un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena attende i fan di Una Vita nel pomeriggio del 17 aprile e dove vi saranno clamorosi addii. Leonor e Inigo, insieme a Flora e Tito, decideranno di lasciare per sempre la Spagna, andando a vivere in Portogallo. Anche per Lucia vi saranno importanti novità, dopo aver scoperto che Telmo le ha sottratto l'intera eredità dei Marchesi di Valmez. La Alvarado non sa però, che il Martinez è caduto nella trappola di Espineira e Samuel, i quali festeggeranno la buona riuscita del loro piano.

L'addio di Leonor ad Acacias nella prossima puntata di Una Vita

Interessanti novità caratterizzeranno la nuova puntata di Una vita in onda su Canale 5 il prossimo 17 aprile. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che Leonor e il fidanzato Inigo decideranno di dare una svolta alla loro vita, lasciando per sempre Acacias. Inigo infatti, dopo essersi vendicato dello strozzino Andres, deciderà di lasciare per sempre la Spagna e lo farà insieme alla Hidalgo, a Flora e a Tito. Per loro inizierà una nuova avventura in Portogallo.

Anticipazioni una vita del 17 aprile: Telmo accusato di aver derubato Lucia

Mentre i fan di Una vita dovranno dire addio a Leonor, anche Lucia sarà sul punto di lasciare il quartiere. La donna sarà disperata dopo quanto accaduto con Telmo e non lo vorrà più rivedere, nonostante Ursula cerchi di farle cambiare idea. La Alvarado infatti, è convinta che Telmo l'abbia ingannata e che sia responsabile del furto dell'intera eredità dei Marchesi di Valmez, finita nelle mani dell'Ordine del Cristo Giacente, ignara che il tutto sia stato solo un complotto ordito da Samuel ed Espineira.

I due non potranno far altro che festeggiare la buona riuscita del piano che avrà messo Telmo nei guai.

Una Vita, spoiler: anche Lucia sul punto di lasciare Acacias

Lucia quindi, sembrerà sul punto di lasciare il quartiere ma, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà quale sarà il suo destino così come quello di Telmo. Intanto Ramon, sarà sempre più deciso a lasciare temporaneamente Acacias per andare a Parigi con Milagros.

Una decisione che vedrà la netta opposizione di Celia, la quale sembrerà sempre più fuori di sé, anche a causa dell'imminente partenza della bambina, dalla quale non si vorrà separare.

Questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 il prossimo 17 aprile, nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda che, la soap tv iberica, va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, mentre su Mediaset Play sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.