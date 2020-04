Cresce l'attesa per la messa in onda della quarta e ultima puntata di Doc - Nelle tue mani, la nuova serie medical di Rai 1 che vede come protagonista Luca Argentero. Giovedì 16 aprile verranno trasmessi gli ultimi due episodi della fiction di grandissimo successo, prima di riprendere la visione delle altre quattro puntate della prima stagione il prossimo autunno. Infatti, purtroppo, c'è stato uno stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Sarà un doppio appuntamento decisamente imperdibile per i numerosissimi fan di Doc, durante il quale Andrea Fanti dovrà fare i conti con la malattia che colpirà sua figlia e che lo lascerà decisamente spiazzato.

Doc - Nelle tue mani, gli spoiler dell'ultima puntata: la figlia di Andrea si ammala

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di Doc - Nelle tue mani, in onda il 16 aprile in prime time, rivelano che Andrea e Agnese saranno chiamati a confrontarsi con una delle prove più difficili in assoluto della loro vita.

La loro amata Carolina giungerà in reparto, perché colpita da una patologia del tutto misteriosa, che renderà molto complicato anche stabilire una diagnosi.

La situazione delicata finirà per riaccendere i contrasti tra i due ex coniugi, ma al tempo stesso dovranno farsi forza a vicenda perché al momento la cosa più importante sarà la salute della loro bambina e soprattutto riuscire a stabilire una diagnosi per curarla nel migliore dei modi.

E così gli spoiler della puntata finale di Doc rivelano che il dottor Fanti sarà impegnato sia nella riconquista del suo rapporto padre-figlia con la giovane Carolina, ma al tempo stesso proverà anche a ricucire quello con la sua ex moglie Agnese, che tutto sommato non ha mai dimenticato del tutto. Riuscirà a riconquistarla? Lo scopriremo nel corso della puntata finale in onda giovedì sera in televisione.

Doc - Nelle tue mani: la fiction dei record tornerà su Rai 1 in autunno

Il pubblico di Doc - Nelle tue mani, però, può stare tranquillo perché nonostante questo giovedì 16 aprile andrà in onda la quarta e ultima puntata su Rai 1, la fiction tornerà in autunno. Infatti le ultime quattro puntate previste per questo stagione, non sono state ultimate a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Come ha dichiarato Luca Argentero a Fanpage: "A noi mancavano una manciata di giorni di riprese, giusto tre o quattro. Siamo stati un po’ sfortunati in quello. Abbiamo girato il 98% della serie. Ci manca il 2% che però sono scene di raccordo, indispensabili per terminare il progetto".

Una notizia che sicuramente renderà contentissimi gli oltre 8 milioni di telespettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende del bel medico interpretato da Luca Argentero. Grandi consensi per la fiction del prime time di Rai 1, che da tempo ormai non raggiungeva queste cifre con un nuovo prodotto (fatta eccezione per i "classici" come Il Commissario Montalbano e Don Matteo).