Le trame delle puntate spagnole de La Promessa trasmesse prossimamente su Rrte 4 rivelano che Cristobal inizierà a domandarsi se Angela sia frutto della sua storia d'amore con Leocadia. Il nuovo maggiordomo capo non esiterà a chiedere alla darklady delucidazioni in merito alla paternità della ragazza.

Cristobal e Leocadia sono amanti da tempo

Cristobal verrà assunto al posto di Romulo, andando in pensione con Emilia. L'uomo ricoprirà il ruolo di Ricardo su invito di Leocadia. Il nuovo arrivato instaurerà un clima di terrore tra i dipendenti de La Promessa.

La notte, invece, l'uomo si introdurrà nella camera da letto di Leocadia per fare l'amore con lei. Il pubblico apprenderà che i due sono amanti da quando erano giovani e che anche Cruz era al corrente della loro relazione. La darklady non vorrà ufficializzare la storia d'amore per non perdere i favori dei ranghi nobiliari della società spagnola.

Cristobal, intanto, si preoccuperà quando Pia metterà le mani su alcune lettere che la madre di Angela gli aveva scritto sotto falsa identità. Allo stesso tempo, la darklady dovrà vedersela con Lorenzo, protagonista del rapimento di sua figlia. Il capitano de La Mata apparirà disposto a liberare la ragazza solo se Leocadia gli consentirà di sposarla. La donna accetterà la richiesta dell'uomo per non condannare Angela ad un futuro infelice.

Cristobal chiede alla darklady se Angela è sua figlia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo dimostrerà di avere un'ossessione per Angela. Cristobal, intanto, affronterà Leocadia chiedendole se la ragazza è sua figlia. La darklady risponderà negativamente alla domanda dell'uomo, riferendo che il papà di Angela è un uomo nobile. Cristobal capirà di essere soltanto un passatempo per la donna, che gli rammenterà che si divertono senza alcun tipo di implicazione sentimentale. Il maggiordomo capo si fiderà delle parole di Leocadia e per questo accantonerà almeno per il momento i suoi sospetti sulla paternità di Angela.

Manuel ha detto ad Alonso che Leocadia detiene più della maggioranza della sua società

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Enora ha dimostrato un notevole talento nella costruzione dei motori destinati agli aerei. Lorenzo e Leocadia, invece, hanno preteso che Angela si scusasse col suo amico per il pugno che gli ha tirato per averle messo una mano sul fondo schiena. Il confronto tra Lope ed il duca di Carril ha rischiato gravi conseguenze mentre Manuel ha confidato al papà che Leocadia detiene più della maggioranza della sua società. Infine Martina ha affrontato Catalina, accusandola di averla esclusa dagli affari.