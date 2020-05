Nuove critiche e insulti sul profilo Instagram di Giulia De Lellis, dopo che la sedicente "esperta di tendenze" ha pubblicato un nuovo scatto in cui mostra il suo fisico perfetto. Uno degli utenti ha accusato pesantemente Giulia di essere "un po' malata". La De Lellis, negli ultimi tempi, è stata pesantemente bersagliata a causa di alcune affermazioni sul suo fisico e su alcune dritte postate sui social per dimagrire. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Giulia ha condiviso dei consigli da parte dei nutrizionisti per combattere alcuni fastidi quali la ritenzione idrica, dimagrendo in salute.

Dopo la quarantena in cui aveva messo su un po' di pancia, Giulia ha preferito rivolgersi ad un esperto per arginare il problema.

I post in cui Giulia De Lellis ha fornito consigli su cosa bere e mangiare al fine di perdere peso hanno scatenato le dure reazioni da parte di Valentina Dallari in primis. Quest'ultima, commentando un post di Giulia, si è domandata se esistesse anche una dieta che permetta di far crescere i neuroni, invitando Giulia, nel caso, a postarla sui social, in modo da dare risonanza a qualcosa di utile. L'ex tronista, bollandola come "superficiale", ha pregato la giovane influencer di non condividere la sua dieta, chiedendosi come mai sia permesso di dare spazio a persone come la 24enne.

Giulia De Lellis criticata su Instagram per una foto

Di recente, Giulia De Lellis è stata vittima di nuove critiche e insulti da parte dei suoi haters per una foto condivisa recentemente, in cui mostra il suo fisico perfetto. C'è da dire che la 24enne, nel corso della quarantena, aveva messo su un po' di pancia e per questo ha deciso di chiedere aiuto ad un esperto.

Visto il successo della sua dieta, Giulia ha pensato di postare qualche dritta riguardo la perdita di peso e il combattere fastidi fisici quali la ritenzione idrica. L'idea di Giulia non è stata apprezzata da diversi follower, tra cui Valentina Dallari, la quale si è chiesta se esiste anche qualche dieta che permetta di far crescere i neuroni.

L'ex tronista, inoltre, si è lamentata di come venga dato spazio ai social anche a gente come la De Lellis.

Al momento, Giulia De Lellis è rimasta indifferente alle offese di Valentina Dallari, decidendo di non rispondere. Tornando alla foto contestata, in cui l'avvenente influencer mostra il suo fisico, essa è stata scattata nell'abitazione che Giulia condivide assieme al suo amore Andrea Damante. Giulia nello scatto appare in posa provocante e scalza, con una maglietta bianca ed un pantaloncino leopardato. La foto è corredata da una frase in inglese, che in italiano possiamo tradurre in questo modo: "Sempre sognato di essere parte delle ragazze leopardo!". Ebbene, come abbiamo già detto, lo scatto è stato duramente criticato dagli haters.

Un utente chiede a Giulia dove si dovrebbe "asciugare". Un altro afferma che Giulia dovrebbe "asciugare" il cervello di cui non sarebbe provvista. Un altro utente contesta le frequenti diete di Giulia, affermando: "Fa le diete e dice sempre che deve dimagrire. È un po' malata".