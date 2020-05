Mentre in Spagna la sopa è giunta alla conclusione, sul piccolo schermo italiano prosegue la consueta messa in onda della soap opera Il Segreto. Gli spoiler degli episodi in programmazione prossimamente su Canale 5 raccontano che Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) continuerà a cercare disperatamente Francisca Montenegro (Maria Bouzas). L’ex locandiere deciso a trovare la sua amata a tutti i costi, grazie a degli indizi si renderà conto che Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) potrebbe essere coinvolta con la misteriosa sparizione di sua moglie. Precisamente nel capitolo numero 2216, il nonno di Matias si sfogherà con Mauricio Godoy facendogli sapere di avere il presentimento che la marchesa e Francisca si conoscono.

In poche parole, il padre di Emilia sarà convinto che la sua dolce metà si trovi a Puente Viejo, e i suoi sospetti sembreranno essere confermati quando il sindaco gli dirà che Isabel vuole impossessarsi delle vecchie proprietà della Montenegro.

Il Segreto spoiler: Raimundo crede che Francisca sia a Puente Viejo

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già seguito, la new entry Isabel ha accolto Francisca nella sua dimora in gran segreto. Quest’ultima dopo aver rimesso piede a Puente Viejo all'insaputa di tutti i cittadini, si è rifugiata di sua volontà in un’ala segreta de La Habana. La Montenegro si è servita della complicità della de Los Visos per poter rientrare in possesso di tutto ciò che le è stato sottratto, compresa La Casona finita nelle mani di Ignacio Solozabal.

La marchesa però ha dimostrato di non essere una persona di cui potersi fidare, poiché non ha fatto sapere alla sua ospite che Raimundo sta facendo di tutto per rintracciarla. Inoltre, la madre di Tomas e Adolfo ha reso partecipe del suo inganno anche Antonita, dandole ordine di non dire nulla dell’Ulloa a Francisca.

La domestica della marchesa però ha fatto fatica a nascondere il suo turbamento non appena ha incontrato l’ex locandiere, precisamente quando era in procinto di raccogliere i fiori preferiti della Montenegro nel bosco. Le anticipazioni spagnole dicono che presto le bugie di Isabel rischieranno di venire alla luce, nell'istante in cui il padre di Emilia comincerà ad insospettirsi.

Dopo aver creduto che ci sia un collegamento tra Antonita e la sua amata per lo strano gesto fatto dalla domestica, l’anziano uomo farà una scoperta inaspettata.

La scoperta di Mauricio, Isabel caccia l’Ulloa dalla sua tenuta

In particolare Raimundo verrà a conoscenza che Isabel è stata sposata con Simon Castro, il cugino di Salvador, il primo marito di Francisca. A questo punto il nonno di Matias, dopo aver riunito tutti i tasselli non perderà tempo per presentarsi nella tenuta della de Los Visos per chiederle delle spiegazioni. Purtroppo la madre di Tomas e Adolfo rimarrà ferma nella sua posizione, dato che farà credere all’Ulloa di non avere alcun tipo di legame con la Montenegro. Inoltre Isabel preciserà a Raimundo di non avergli mai parlato del suo defunto marito, poiché credeva che lui era già conoscenza che lei fosse la vedova di Simon Castro.

L’ex locandiere farà capire di non aver dato credito alle parole di Isabel, quando grazie a Mauricio apprenderà che la donna sta acquistando tutte le terre che in passato appartenevano a Francisca.

L’Ulloa disposto a fare qualsiasi cosa per ricongiungersi con la sua dolce metà si recherà per l’ennesima volta a La Habana, per avere un ulteriore confronto con la borghese. Isabel avrà una reazione alquanto esagerata quando Raimundo busserà nuovamente alla sua porta, dato che lo caccerà in malo modo e gli sottolineerà di non dover giustificare tutto quello che fa.