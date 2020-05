Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e donne reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 4, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di Gossip Nuovo, dove è tornato a parlare di Gemma Galgani.

Tra i protagonisti più amati, seguiti e contestati del Trono over, Sossio ha recentemente sorpreso tutti, facendo un’inaspettata proposta di nozze alla sua compagna Ursula Bennardo - e madre della piccola Bianca - negli studi Elios di Roma, emozionando tutti.

Sossio Aruta dice che Gemma è un caso disperato

L’ex cavaliere è stato intervistato recentemente dal settimanale Nuovo, dove è tornato ad esprimere un commento sulla dama torinese, non celando le sue perplessità sulla perenne ricerca dell’amore da parte della Galgani.

Stando alle parole del cavaliere, Gemma dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’amore. Ma non è finita qui, perché Sossio rilancia dicendo che ormai la dama è un caso disperato, perché, a suo dire, la Galgani è destinata a rimanere a Uomini e Donne, ben oltre l’età per andare in pensione.

Il compagno dell’ex dama del Trono over Ursula Bennardo sembra non avere dubbi sul fatto che Gemma non troverà facilmente l’anima gemella.

La sua sicurezza ha suscitato la curiosità del giornalista del celebre settimanale, che ha così indagato sul perché Sossio sia così convinto delle sue affermazioni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip - Aruta si è posizionato al terzo posto - ha quindi chiarito che Gemma è, a suo dire, una persona sfortunata, ma anche molto popolare.

Proprio a causa della sua notorietà, sono tanti i corteggiatori che si presentano al suo cospetto per avere un po’ più di visibilità e vivere di luce riflessa.

Anche l’ultimo corteggiatore della Galgani, il 26enne Nicola Vivarelli, è stato accusato da più parti di essere andato a Uomini e Donne solo per farsi vedere e conoscere dal grande pubblico, anche in considerazione del fatto che il ragazzo, oltre a fare l’ufficiale della marina mercantile, è anche un modello.

Il consiglio di Sossio per Gemma

Sossio Aruta ha proseguito i suoi commenti su Gemma, dicendo che per la protagonista assoluta del parterre femminile di Uomini e Donne sia davvero difficile capire la persona che ha davanti, quindi trovare l’uomo ideale.

Non è perciò facile per la dama capire se il corteggiatore di turno è lì davvero per lei o per le telecamere.

Il giornalista ha poi chiesto a Sossio che consiglio potrebbe dare alla Galgani.

“Le consiglio di vivere questa opportunità seguendo il suo istinto e il suo cuore” ha detto Sossio, per poi aggiungere che la dama ha mantenuto questo atteggiamento fino ad oggi.

Il compagno di Ursula suggerisce a Gemma di godersi il suo momento di popolarità e di lasciarsi alle spalle le critiche, così come la delusione per non riuscire a trovare mai l’uomo giusto per lei.

Nella puntata del 14 maggio 2020 di Uomini e Donne, la dama torinese ha detto addio anche a Cuore di Poeta, preferendo portare avanti solo la conoscenza con Nicola, il giovane 26enne con cui sembra aver instaurato una bella intesa, nonostante i 44 anni di differenza che li separano.