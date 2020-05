Il percorso di Alessandro Graziani all'interno del programma Uomini e donne è stato piuttosto tormentato: dopo vari "tira e molla" con Giovanna Abate, alla fine ha deciso di lasciare la trasmissione.

L'ex corteggiatore genovese ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale ha spiegato che se Giovanna dovesse ricevere un "no" al momento della scelta finale, lui non la cercherebbe per un eventuale riavvicinamento. Tuttavia, non ha chiuso del tutto le porte alla tronista romana, dicendo che dovrebbe essere lei a contattarlo e a quel punto sarebbe aperto a un confronto.

Infine si è soffermato sulla recente rottura tra Serena Enardu e Pago, ribadendo che non si sente responsabile dei loro problemi di coppia.

Alessandro Graziani dopo l'addio a U&D: 'Alterno momenti di dispiacere ad altri di malinconia'

Dopo aver abbandonato Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha spiegato qual è il suo attuale stato d'animo. Il pallavolista ha dichiarato che alterna momenti di malinconia ad altri di dispiacere. Infatti, anche se aveva intuito che la conoscenza con Giovanna non avrebbe avuto un lieto fine, affrontare la realtà è sempre più complicato.

L'ex corteggiatore genovese ha raccontato che, quando Giovanna Abate non ha voluto portarlo in esterna, probabilmente si è lasciato condizionare dall'entusiasmo nel credere che avrebbe potuto recuperare il tempo perduto. Forse avrebbe dovuto pensarci su con maggiore lucidità: "Ma se ci sono in gioco i sentimenti non è sempre facile dare retta alla ragione".

Graziani ritiene che il suo percorso sia stato condizionato dalla temporanea interruzione del programma per l'emergenza nuovo coronavirus. Infatti, se non fosse scoppiata l'epidemia, avrebbe potuto continuare a frequentare Giovanna normalmente e "con un'altra intensità". D'altronde, Alessandro ha ammesso che di solito gli riesce meglio trasmettere le proprie emozioni con il corpo anziché con le parole.

Alessandro non cercherà Giovanna

Qualora Giovanna Abate dovesse ricevere un rifiuto dal corteggiatore da lei scelto al termine di Uomini e Donne, Alessandro ha specificato che non cercherà la tronista. Ha dichiarato, infatti, che in tal caso: "Dovrebbe essere lei a venire a cercare me". Questa presa di posizione è dettata dalla constatazione che è stata la 25enne romana a manifestare dei dubbi nei suoi confronti e non viceversa.

A ogni modo, se Giovanna dovesse contattarlo, Alessandro non chiuderebbe le porte a un eventuale chiarimento. Anche se ha chiarito: "Non voglio essere un ripiego".

'Sono convinto di non essere stato il motivo dell'allontanamento tra Serena e Pago'

Nelle battute conclusive della sua intervista a Uomini e Donne Magazine, Alessandro Graziani ha avuto modo di parlare della fine della relazione tra Serena Enardu e Pago. Il 29enne ligure si è detto convinto di non essere la causa della loro rottura. Infatti non si sente con Serena Enardu da gennaio e ha deciso di non contattarla più per evitare che possano sorgere dei fraintendimenti.

Ha dichiarato di non sapere perché si sono lasciati e si è detto dispiaciuto per Pago che ha sofferto molto per quanto accaduto con l'ormai ex fidanzata Serena.