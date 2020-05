Davide Basolo è l'Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate che ha suscitato la curiosità del pubblico di Uomini e donne in queste ultime settimane, desideroso di conoscerne l'identità. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio finalmente il mistero è stato svelato dato che il giovane si è presentato in studio senza maschera, affascinando anche gran parte delle dame del parterre di U&D. La Abate è apparsa emozionata, così come Davide che si è ritrovato con tutti gli occhi puntati addosso. Va ricordato che proprio Basolo, sino a poche ore fa, sui social, continuava a smentire le indiscrezioni che lo volevano come l'Alchimista di Uomini e donne.

Nella puntata appena andata in onda di Uomini e donne è stato dunque svelato il mistero sull'identità dell'Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate che da settimane nasconde il suo volto dietro a una maschera. Il giovane si è presentato in studio a volto scoperto. Si tratta di Davide Basolo, giovane bartender ligure, che ha conquistato Giovanna Abate facendosi conoscere per quello che è e non per l'aspetto fisico. Già nei giorni scorsi era circolato il suo nome in merito all'identità dell'Alchimista. Il sito 'Fanpage' aveva riportato un'indiscrezione che sembrava confermare l'identità del giovane.

Uomini e donne: Giovanna tra Davide, Sammy e Alessandro

I fan più attenti avevano notato anche la somiglianza di alcuni tatuaggi.

La conferma a tutte le indiscrezioni è arrivata proprio nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Sta di fatto che Alchimista dovrà contendersi il cuore di Giovanna con gli altri due pretendenti, Sammy e Alessandro. Il percorso di Giovanna Abate, sconvolto dall'arrivo di Davide Basolo, potrebbe quindi prendere una piega diversa e, solo nelle prossime puntate, si capirà quale sarà la scelta della tronista.

Intanto, nella puntata di oggi, Armando Incarnato si è arrabbiato nel momento in cui è apparsa in collegamento video la sua ex Jeanette. Tra i due ci sono state delle incomprensioni e dei botta e risposta, che hanno visto il cavaliere uscire furibondo dallo studio.

Chi è Davide Basolo, il corteggiatore mascherato di Uomini e donne

Davide Basolo è nato a La Spezia il 28 settembre del 1993. Appassionato di serie tv, ha utilizzato proprio una maschera riconducibile alla nota serie La casa di carta per presentarsi al cospetto di Giovanna Abate a Uomini e donne. Vive a Firenze dove fa il barman e in passato ha lavorato a Formentera. Appassionato di sport e palestra, è un grande tifoso del Milan.