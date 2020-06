Nella serata di venerdì 5 maggio è stata trasmessa su Canale 5 la finale di Amici Speciali, lo spin-off di Amici di Maria De Filippi pensato come progetto benefico volto ad aiutare l'Italia colpita dalla pandemia di Coronavirus. L'ultimo appuntamento del rinnovato talent Mediaset ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena e momenti di grande emozione. Come quello che ha visto Stash, leader di The Kolors, dare lieto annuncio del suo bambino in arrivo, per poi mostrare al pubblico delle esclusive immagini della prima ecografia del feto.

La finale di Amici Speciali ha, alla fine, decretato la vittoria del cantante Irama, che ha scelto di condividere la sua coppa insieme al secondo classificato, Michele Bravi.

Stash fa sapere che diventerà papà, ad Amici Speciali

Dopo aver diviso l'opinione di molti utenti sui social per via della sua scelta maturata con il resto della sua band, di rinunciare alla finale di Amici Speciali, Stash Fiordispino ha sorpreso tutti nella serata di ieri dichiarando di essere in procinto di diventare padre per la prima volta. Poco prima, Maria De Filippi aveva invitato Stash a raggiungere il centro dello studio per porgergli un regalo, ovvero una collanina d'oro, e a condividere con il pubblico la notizia del concepimento del suo primogenito.

"Ti voglio fare un regalo e non perché hai rinunciato ad essere finalista. Ecco, tieni. Ti faccio vedere il perché", ha esordito mostrando a Stash il suo regalo, per poi chiedere alla regia di mandare in onda un piccolo filmato.

Ovvero un video contenente alcune immagini esclusive di un'ecografia. "E quindi Stash diventa papà", ha aggiunto emozionata la De Filippi, circa il primo esame ecografico del nascituro dell'artista. E alla notizia lanciata dalla conduttrice, è seguita la pronta risposta di Stash: "Tutto questo è assurdo, nel senso positivo.

Che la vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello".

Il cantante non parla della mamma del suo nascituro in tv

Riattivatosi su Instagram durante la finale di Amici Speciali, Stash ha condiviso con il web l'esclusivo filmato della prima ecografia del suo feto mostrata nel noto talent.

E sotto il post in questione non sono mancati i commenti. Come i messaggi in cui gli utenti si sono chiesti quale fosse l'identità della madre del primogenito concepito dal leader di The Kolors. "Ma chi è la donna?", è il commento postato dal cantante Riccardo Marcuzzo e che ha ottenuto oltre 3mila mi piace in poco tempo.

Nel dare annuncio del suo nascituro, l'artista campano non ha tuttavia proferito alcuna parola sul conto della genitrice del suo feto. Ma, stando a quanto riportato da Novella 2000 nelle ultime ore, la donna in questione sarebbe la modella, giornalista e influencer abruzzese, Giulia Belmonte.

Irama vince la finale di Amici Speciali

A vincere la finale di Amici Speciali è stato il cantante Irama, il quale è reduce dal rilascio del singoli Mediterranea, che si preannuncia già come il tormentone dell'estate 2020.

Nell'ultimo appuntamento del talent, alle sue spalle sono giunti Michele Bravi, Alessio e Umberto Gaudino, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. E al momento del ritiro della sua coppa, Irama ha deciso di condividere la sua vittoria con Bravi.