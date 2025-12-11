Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025, Sirin Sarikadi mentirà a Emre facendogli credere di essere stata importunata da suo cognato Sarp Cesmeli quando era giovane e di aver taciuto per anni per rispetto di Bahar (Özge Özpirinççi).

Suat teme per la vita di Piril e dei nipoti, la polizia fa irruzione alla villa di Nezir

Mentre si troverà sotto sequestro insieme a Sarp e Münir, Suat temerà che Nezir possa fare del male a sua figlia Piril e ai nipoti. Intanto Piril, si impossesserà di un coltello per uccidere Nezir, ma a fermarla ci penserà Bahar.

In seguito, Nezir proporrà un accordo a Bahar e Piril: esigerà che una delle due donne lo sposi e si trasferisca nella sua villa con i propri figli, in cambio risparmierà la vita a Sarp. In seguito, Nezir ordinerà a Munir di uccidere il fratello Azim, ricevendo un netto rifiuto.

Proprio quando la polizia farà irruzione nella casa di Nezir, non ci sarà nessuna traccia di Bahar, Sarp e dei bambini, poiché - dopo essere stati liberati - troveranno ospitalità da Hatice e Enver. A quel punto, Kismet si domanderà in quale modo Bahar, Nisan, Doruk e Sarp siano riusciti a scappare dalle grinfie del rapitore Nezir.

Bahar preoccupata per Arif dopo aver appreso che è stato arrestato

Intanto, quando Arif finirà in prigione insieme al padre Yusuf, con l’accusa di essere coinvolto con l’omicidio di Yeliz, Enver si occuperà di gestire il locale del barista insieme a Ceyda.

Durante la detenzione, Arif confesserà un segreto a Enver, quando gli farà visita in segreto grazie all’avvocatessa Kismet. Bahar non nasconderà la propria preoccupazione per Arif, appena verrà a conoscenza del suo arresto.

Intanto Sirin, durante una cena con Emre, si avvicinerà sempre di più a lui fingendosi vittima: gli dirà di aver subito delle molestie da Sarp da giovane. Infine, quest’ultimo chiederà il permesso alla prima moglie Bahar, per poter vivere ancora con lei per non far soffrire i loro figli Nisan e Doruk.

Riepilogo: Sirin aveva già accusato Sarp

Negli episodi precedenti, prima di scoprire che il padre Sarp in realtà è sopravvissuto, Nisan e Doruk avevano appreso da alcuni pettegolezzi che fosse un pervertito.

Sirin invece aveva sostenuto che l’incidente sul traghetto di Sarp, sarebbe avvenuto per via degli abusi che l’uomo avrebbe fatto verso una ragazza. Bahar non ha mai creduto che il padre dei suoi figli fosse un pervertito, ma poi ha cominciato a sospettare della sua infedeltà quando sul suo vecchio telefono ha letto dei messaggi inviati a un'altra donna, che però in realtà erano stati scritti da Sirin.