Nella puntata de La notte nel cuore in onda martedì 16 dicembre 2025, Esat (Genco Ozak), oltre a non riuscire a salvare il suo matrimonio con Esma (Deniz Karabaş), decisa a separarsi da lui, dovrà fare i conti anche con le minacce della zia Hikmet (Esra Dermancıoğlu).

Canan recupera il denaro che le ha sottratto Halil, Harika caccia Peri

Dopo aver fatto delle indagini, Canan (Hafsanur Sancaktutan) riuscirà a recuperare il denaro che le ha sottratto Halil (Erkan Bektaş), servendosi dell’aiuto di Mehmet Kuyucu, un vecchio amico del truffatore.

Intanto, Peri (Hatice Deniz) cercherà di far visita a Nuh (Aras Aydin) appena verrà dimesso dall’ospedale, ma Harika (Derine Ince) la caccerà in malo modo.

In seguito, Tahsin (Ilker Aksum) e Sumru (Ece Uslu) convinceranno Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) e gli altri, a trasferirsi a Villa Sansalan, tranne Türkan, la quale vorrà rimanere a vivere con Bünyamin (Bulent Polat) ed Esat. A proposito di quest’ultimo, non riuscirà a fare pace con la moglie Esma, che vorrà mettere fine al loro matrimonio.

Tahsin chiede a Sumru di sposarlo, Hikmet umilia Sevilay

Durante il matrimonio di Nuh e Sevilay, Tahsin chiederà a Sumru di diventare sua moglie, invece Peri tenterà di riconquistare l’ex fidanzato Cihan (Burak Tozkoparan) mentre parleranno del loro passato. Melek (Hafsanur Sancaktutan), appena sorprenderà Cihan e Peri in bagno insieme, se ne andrà parecchio delusa.

A quel punto, quest’ultima farà di nuovo i conti con Harika, che la affronterà in presenza del fidanzato Nazim. Hikmet invece si presenterà alle nozze di Sevilay, pur non essendo stata invitata, e la umilierà. Inoltre, Hikmet minaccerà il nipote Esat e lo costringerà a consegnarle tutto il suo denaro.

Successivamente, Nazim riunirà tutti i Sansalan per l'apertura del testamento di Samet. Comunicherà che non ci sono soldi: Samet ha lasciato circa 60 milioni di debiti. Per finire, Esat verrà ricattato dalla zia Hikmet, invece Melek si rifiuterà di fare pace con Cihan.

Riepilogo sul finto rapimento di Esma

Spinto dalla disperazione e manipolato dalla zia Şerife, Esat aveva organizzato il rapimento della moglie Esma servendosi dell’aiuto di due complici per chiedere un riscatto ai Sansalan.

La ragazza, appena ha scoperto del coinvolgimento di Esat con il suo sequestro, non ha voluto più saperne di lui. Dopo essere stato arrestato, Esat si è pentito del suo comportamento, ma Esma si è rifiutata di perdonarlo.