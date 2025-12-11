Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 15 al 20 dicembre 2025, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) rinuncerà a sposare Dundar Celikkan (Erdem Kaynarca) per inseguire il suo vero amore Alihan Tasdemir (Onur Tuna), proprio mentre lui sarà sul punto di lasciare Istanbul per dimenticarla.

Dundar medita vendetta, Zeynep e Alihan alla ricerca di una casa

Yildiz confesserà ad Alihan che Ender l’ha ingannato: le fotografie che lo ritraggono con lei a letto erano soltanto una montatura. Tuttavia, Alihan farà presente a Yildiz di voler andare a vivere da solo in America [VIDEO] e di non poter fare più nulla per riconquistare sua sorella Zeynep.

Finalmente arriverà il giorno del matrimonio di quest’ultima e Dundar. Prima di recarsi in aeroporto, Alihan dirà addio a Zeynep. Proprio quando tutti attenderanno il suo arrivo, quest’ultima raggiungerà Alihan per impedirgli di partire.

Dopo essere stato abbandonato all’altare, Dundar si metterà alla ricerca di Zeynep e Alihan per vendicarsi. In seguito, Asuman cercherà di convincere la figlia Zeynep a non vedere Dundar da sola, intimorita dal pensiero che possa farle del male. Nonostante ciò, la ragazza incontrerà lo stesso Dundar per chiedergli scusa. Dopodiché, insieme ad Alihan cercheranno una casa in cui andare a vivere.

Mustafa minaccia l’ex moglie Asuman

Mustafa, il padre di Yildiz, chiederà altro denaro al ricco genero Halit, ma riceverà un netto rifiuto.

In seguito, Asuman rinuncerà a dire a Zeynep che non è la figlia di Mustafa. Sempre a proposito di quest’ultimo, minaccerà l’ex moglie Asuman, dicendole di essere disposto a rivelare a Yildiz e Zeynep che sono sorellastre, a patto che non gli dia il denaro che gli ha promesso.

Infine, Ender proporrà all’ex Kaya di mettere da parte le loro divergenze, invece Dundar chiederà un altro confronto a Zeynep, ma questa volta sembrerà non avere buone intenzioni.

Riepilogo: Zeynep ha chiesto a Dundar di sposarla

Dopo essersi accordata con Dundar per fingere una relazione, Zeynep ha fatto un passo indietro quando ha deciso di dare un’altra possibilità ad Alihan. Tuttavia, l’uomo l’ha delusa ancora una volta: nonostante le avesse assicurato di essere vicino al divorzio, Ender si è rifiutata di firmare le carte.

A complicare la situazione, Yildiz ha raccontato alla sorella di aver visto alcune foto compromettenti che ritraevano Alihan insieme alla moglie. Convinta che l’ex compagno sia tornato tra le braccia di Ender, Zeynep, ferita e arrabbiata, ha reagito chiedendo al suo finto fidanzato Dundar di sposarla. [VIDEO]