Lory Del Santo è stata protagonista di un'intervista per il settimanale Nuovo. L'attrice e regista di The Lady ha detto cosa pensa di Temptation Island e ha lasciato intendere che con Marco Cucolo hanno declinato l'invito per approdare sull'isola dell'amore.

Da qualche settimana a questa parte, voci di corridoio mormoravano una partecipazione di Lory Del Santo e Marco Cucolo nel docu-reality di Canale 5. Dall'intervista dell'attrice è emerso che le voci non erano infondate. D'altro canto neanche la redazione di Temptation Island ha smentito con un comunicato di aver vagliato la coppia, al contrario di quanto accaduto con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo sul reality dell'amore

Intervistata da Nuovo, Lory Del Santo ha speso delle belle parole sulla trasmissione ideata da Maria De Filippi: "Mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova". La 61enne ha confessato che lei ama comunicare, ma soprattutto conoscere gente nuova. Al contrario, il suo fidanzato Marco vorrebbe partecipare ad un programma televisivo come il Grande Fratello. Dunque, il rifiuto a Tempation Island sarebbe avvenuto più per venire incontro alle esigenze di Marco Cucolo.

Nell'intervista la showgirl ha spiegato che il suo compagno si sente condizionato ad affrontare un programma in coppia: "In mia presenza lui non si sente libero".

Lory ha puntualizzato che quando il modello commette degli errori, lei spesso lo riprende: "Si sente condizionato". Inoltre, Marco sarebbe frenato perché non vorrebbe mai dare un dispiacere alla sua compagna qualora dovesse commettere degli errori. Lory Del Santo ha confidato che Cucolo era andato in difficoltà anche a Pechino Express.

Al contrario, in un programma come il Grande Fratello, il modello riuscirebbe ad esprimersi meglio. Ma non è finita qui, ci sono anche altri motivi per cui la coppia ha rifiutato Temptation Island. Lory ha ammesso di essere sensibile al fascino dei bei ragazzi, quindi sull'isola dell'amore avrebbe cercato di conoscere altre persone.

Secondo l'attrice sarebbe inutile andare lì e non mettersi in gioco.

Infine Lory Del Santo ha lasciato aperte le porte a Temptation Island: "Magari parteciperemo nel 2021. Cercherò di convincere Marco".

La relazione tra Lory Del Santo e Marco prosegue a gonfie vele

Archiviato il capitolo legato alla partecipazione di Temptation Island, Lory Del Santo ha parlato del rapporto con Marco Cucolo. La coppia è fidanzata da sette anni e non ha mai attraversato un momento di crisi. Nell'intervista con la rivista di cronaca rosa, la regista ha spiegato il segreto per far andare bene la storia d'amore: "Non c'è mai tensione". Secondo la Del Santo la tensione in un rapporto si crea quando si hanno troppe aspettative dal proprio partner.

Al contrario Lory e Marco vivono alla giornata. Inoltre, la 61enne ha confessato che nella relazione c'è anche la gelosia ma il giusto: un rapporto non può essere vissuto in modo possessivo. Insomma, tutti coloro che non credevano in questa storia d'amore solamente per la notevole differenza d'età, si sono dovuti ricredere. Alla domanda sul perché il modello non ama mostrarsi in pubblico, la showgirl ha spiegato che il suo compagno non è propenso a partecipare a dei talk bizzarri.

Infine Lory Del Santo ha raccontato che lei e Marco Cucolo sarebbero dovuti andare a Los Angeles per le vacanze estive, ma il volo è stato cancellato. Avevano prenotato un altro volo per Miami, ma anche in quel caso la compagnia ha cancellato il volo per il dilagare dell'epidemia da coronavirus in America.