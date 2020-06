Giovedì 4 giugno riparte la seconda stagione di New Amsterdam, con la messa in onda di due nuovi episodi.

Su Canale 5, a partire dalle ore 21:25, i telespettatori vedranno il protagonista Max Goodwin alle prese con la rivolta delle detenute di Rikers, che semineranno il panico in tutto l'ospedale. A fare le spese, anche il dottor Reynold, il quale rimarrà ferito ad un fianco, Per Helen Sharpe e Max si preannuncia una sfida difficile e che li vedrà, per lungo tempo, sotto scacco delle detenute.

Nel secondo episodio della serata spazio alla vicenda che vede Max alle prese con la figlia di sei mesi Luna.

Anticipazioni New Amsterdam: le detenute di Rikers in rivolta, seminano il panico in ospedale

La seconda parte della stagione di New Amsterdam si compone di nove episodi totali, due dei quali in onda il prossimo 4 giugno. I fan dunque, assisteranno all'epilogo di quanto iniziato nell'ultima puntata andata in onda, dove le detenute di Rikers erano state portate al New Amsterdam perché bisognose di cure.

Dalle anticipazioni, si scoprirà che le donne riusciranno a liberarsi delle manette e alcune di loro faranno irruzione in sala operatoria per uccidere una loro compagna, rea di essere diventata collaboratrice di giustizia. L'incaricata del delitto però, sembrerà non riuscire a portare a termine il suo compito, anche se, nel trambusto il dottor Reynolds rimarrà ferito ad un fianco.

Helen e Max mettono a rischio la loro vita nella puntata del 4 giugno

Da quanto si apprende, saranno Max ed Helen Sharpe gli unici due medici a poter circolare nei corridoi dell'ospedale, mentre tutti gli altri si ritroveranno chiusi in diverse stanze senza ordine di uscire. Helen e Max metteranno a rischio la loro vita pur di aiutare alcune delle detenute.

I due verranno presi in ostaggio da Jackie, la mente del gruppo, la quale li costringerà a portarla in sala operatoria per terminare il lavoro lasciato in sospeso dalla compagna.

Guai in vista anche per il dottor Iggy Frome, il quale avrà litigato con il marito Martin, dopo che quest'ultimo è venuto a conoscenza del fatto che il coniuge ha intrapreso un percorso di adozione tenendolo all'oscuro.

New Amsterdam, trama del 4 giugno: Max dal pediatra con Luna

Nel secondo episodio della serata intitolato 'Nascosto dietro un sorriso', si parlerà di Max e della figlia Luna. In occasione di una visita di controllo dal pediatra, il dottor Goodwiin stringerà un'inaspettata amicizia e si ritroverà a fare i conti con la realtà di essere un padre single. Nel frattempo, dalle anticipazioni di viene a sapere che il dottor Reynolds avrà preso una decisione in merito alla sua relazione con Evie e comunicherà a Max la sua intenzione di lasciare il New Amsterdam per trasferirsi a San Francisco.

Proprio il dottor Goodwin metterà al bando tutti i dispositivi elettronici durante le visite ai pazienti, scombussolando tutto il lavoro dei medici che, in sua assenza continueranno a incalzare la Sharpe.

Proprio quest'ultima, in attesa che Max ritorni dalla visita con Luna, prenderà in mano la situazione e la risolverà proprio come avrebbe fatto il dottor Goodwin, nonostante lei non sia più il vicedirettore sanitario.