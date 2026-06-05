Alta tensione nelle nuove puntate della soap Tv Far Away in onda dall'8 al 12 giugno in prima Tv su canale 5, nel momento in cui la protagonista Alya verrà rapita e consegnata nelle mani di Demir Baybars. Tutto accadrà quando il fidato Izzet la tradirà. L'uomo, invece di aiutarla a fuggire dalla Turchia, la farà cadere nelle mani del pericoloso antagonista della famiglia Albora. Fortunatamente, prima di cadere vittima del sequestro, Alya riuscirà a mettere in salvo il piccolo Deniz.

Alya pianifica la fuga

In questa seconda settimana di programmazione, la tensione tra Alya e la famiglia Albora salirà alle stelle.

La donna avrà un duro confronto con la suocera Sadakat, la quale la rimprovererà duramente per essere intervenuta in soccorso di Izzet presso l'albergo. Nel corso della discussione, emergerà una verità importante: Alya è venuta a conoscenza di ciò che riguarda Boran. La protagonista non vorrà saperne di rimanere a vivere con la famiglia del defunto marito e pianificherà una fuga insieme al figlio Deniz.

Alya viene tradita da Izzet e finisce nelle mani di Demir

Il piano di fuga di Alya non andrà a buon fine e questo a causa del tradimento di Izzet il quale, invece che aiutarla, la consegnerà nelle mani di Demir Baybars. Fortunatamente la donna riuscirà a mettere in salvo il piccolo Deniz prima di venire sequestrata.

Un vero e proprio rapimento destinato a mutare radicalmente il corso degli eventi. Parallelamente alle vicende del sequestro, le anticipazioni segnalano una preoccupante deriva violenta tra le fazioni maschili della soap. Un alterco verbale tra Ozkan e Sahin degenererà rapidamente in uno scontro fisico di vasta portata. Nel tentativo di sedare la rissa, Nare interverrà tra i contendenti rimanendo vittima di una rovinosa caduta accidentale, costringendola poi ad un ricovero in ospedale.

Far Away parte bene: 2 milioni di spettatori e il 21,4% di share

I dati Auditel relativi al debutto di Far Away su Canale 5 sono decisamente positivi e confermano l'ottimo trend delle serie turche nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

La serie con Alya e Cihan ha fatto registrare eccellenti ascolti sin dalla prima puntata andata in onda lo scorso 3 giugno con una media di 2 milioni di telespattatori e uno share del 21,4%. Dati che testimoniano come il pubblico di Canale 5 abbia accolto con immediato entusiasmo la nuova serie made in Turchia.