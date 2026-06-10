Le trame di Beautiful in onda dal 14 al 20 giugno vedranno finalmente l'arresto di Luna Nozawa e la liberazione di Steffy. Poppy verrà quindi scagionata da tutte le accuse ma la donna non potrà gioire perché scoprirà che l'assassina di Tom e Hollis é la figlia Luna, la quale non ha esitato ad incolparla per gli omicidi rischiando di farle passare l'intera vita in prigione.

Luna in arresto nelle puntate dal 14 al 20 giugno

Le anticipazioni rivelano che l'incubo per Steffy finirà nel momento in cui Finn irromperà nel vecchio appartamento di Luna e la libererà.

Luna approfitterà di un momento di distrazione del cugino per fuggire ma la ragazza non andrà molto lontano. La zia Li la fermerà e attenderà l'arrivo della polizia. Scatteranno le manette per Luna che confesserà dinnanzi alla zia i crimini commessi. L'accusa per la giovane Nozawa sarà pesantissina: sequestro di persona e duplice omicidio. La maschera di innocenza della ragazza è caduta per sempre, rivelando una mente criminale spietata.

Poppy sotto shock: la figlia Luna è un'assassina

A seguito dell'arresto di Luna, la posizione di Poppy Nozawa cambierà radicalmente. Ingiustamente accusata e rinchiusa dietro le sbarre a causa delle prove piazzate dalla sua stessa figlia, Poppy riceverà finalmente la notizia della sua scarcerazione.

Le porte del penitenziario si apriranno restituendole la libertà, ma non la serenità: la donna sarà sconvolta quando scoprirà che è Luna l'assassina di Tom e Hollis. Il dolore sarà grande, anche perché capirà che è stata la sua stessa figlia a cercare di incastrarla. Poppy tornerà a villa Spencer dove Bill cercherà di starle vicino. Intanto Steffy si riprenderà velocemente da questa brutta avventura e vorrà tornare al più presto al lavoro. Tutta la famiglia Forrester sarà grata a Finn per aver salvato Steffy.

Beautiful, quando va in onda e dove vederlo in replica

La celebre soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:45. Le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale Mediaset a cui si può accedere gratuitamente semplicemente creando un account fornendo mail e password.