Nuovo appuntamento dedicato alle notizie incentrate su Una vita, l’appassionante soap opera di origini iberiche che sta riscuotendo sempre più successo in Italia. Le trame delle nuove puntate, in programmazione dal 15 al 19 giugno 2020 su Canale 5, rivelano che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) finirà in ospedale a causa di un malore fisico in seguito a una discussione con suo marito Eduardo Torralba. Felipe Alvarez Hermoso invece darà nuovamente scandalo ad Acacias 38 durante la notte, tant'è che Ramon Palacios sarà intenzionato ad aiutarlo a rimettersi sulla giusta strada.

Una vita, anticipazioni settimanali 15-19 giugno: Lucia colta da un malore, Felipe ubriaco

Le anticipazioni della soap opera iberica Una vita, riguardanti le puntate che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere da lunedì 15 a venerdì 19 giugno su Canale 5, svelano che, in seguito alla distruzione del loro teatro in Argentina, Jose Dominguez proverà a porre rimedio ai problemi finanziari in cui è finita la famiglia vendendo le olive di Cabrahigo a nome di Bellita. Tuttavia, quest'ultima non sarà per niente d'accordo con la decisione presa da suo marito. Eduardo (Paco Mora) durante una discussione con Lucia scoprirà che lei e Telmo Martinez si sono incontrati. Successivamente l'Alvarado avrà un malore fisico, tanto che verrà trasportata con urgenza in ospedale.

Felipe (Marc Parejo), invece, confermerà di essere ritornato alle sue brutte vecchie abitudini, prese dopo la morte di Celia. Infatti, l'avvocato si presenterà ad Acacias in compagnia di due meretrici totalmente ubriaco.

Lucia nasconde la sua grave malattia, Ramon cerca di aiutare Felipe

Gli spoiler di Una vita, delle puntate in onda fino al 19 giugno su Canale 5, annunciano che i dottori faranno sapere a Lucia che è affetta da un grave male ai polmoni, che risulterà impossibile da curare.

A tal proposito, la donna sceglierà di non far sapere a nessuno di essere gravemente malata. Una volta dimessa dall'ospedale e rientrata a casa, Eduardo vieterà categoricamente all'Alvarado di uscire senza di lui. Nel frattempo, Felipe deciderà di rimanere chiuso all'interno della sua abitazione dopo aver dato l'ennesimo scandalo nel quartiere la notte prima.

A questo punto Ramon (Junma Navas), dispiaciuto nel vedere l'Alvarez Hermoso in pessimo stato, cercherà insieme a Liberto un metodo efficace per aiutare il suo amico a uscire dal brutto giro in cui è sprofondato. In attesa di vedere questi nuovi episodi settimanali, si ricorda che è possibile recuperare le repliche della soap opera in streaming online sul sito ufficiale Mediaset Play.