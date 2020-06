Le trame delle puntate spagnole di Una vita che stanno andando in onda in questi giorni in Spagna rivelano che Felipe passerà dei momenti di grande tensione. L'avvocato verrà avvelenato dalla sua cameriera e, nel cadere, sbatterà la testa.

A seguito dell'impatto, l'Alvarez Hermoso finirà in coma e sua moglie Genoveva sarà ignara di tutto. Quando lo scoprirà, ovviamente, non prenderà affatto di buon grado la notizia. Velasco, il mandante del tentato omicidio, farà di tutto per provare a liberarsi definitivamente dell'avvocato.

Una Vita, Felipe accusato di violenze fisiche

Nei prossimi episodi che andranno in onda in Italia di Una Vita ci sarà il tentato omicidio di Felipe.

Quest'ultimo si troverà a combattere una lotta in tribunale contro sua moglie Genoveva. L'avvocato sarà convinto della colpevolezza della donna per quanto riguarda l'omicidio di Marcia e farà di tutto per dimostrare la sua tesi. Felipe si troverà a fare fronte anche ad un altro problema, ovvero le accuse di violenze carnali contro la sua domestica Laura.

Laura mente per incastrare l'avvocato

Genoveva e l'avvocato Velasco proveranno a far sì che il giovane perda la causa, convincendo la domestica Laura a mentire spudoratamente in merito alla vicenda. La fanciulla, dopo aver accettato, si pentirà delle sue dichiarazioni e deciderà dunque di ritrattare. A seguito di questi avvenimenti, Felipe sarà intenzionato a lasciare per un po' il paesino per recarsi a Cuba nella speranza di trovare qualche prova contro sua moglie.

La posizione di Laura, invece, diventerà sempre più scomoda. Velasco la minaccerà chiedendole di uccidere il suo padrone.

Felipe viene avvelenato dalla domestica e finisce in coma

Laura sarà piuttosto titubante sul da farsi ma alla fine prevarrà il desiderio di salvare sua sorella e di renderla finalmente libera dalle grinfie dell'avvocato e di Genoveva.

Per tale ragione, avvelenerà Felipe. Quest'ultimo, dopo aver assunto la bevanda avvelenata, finirà disteso a terra e urterà violentemente con il capo. L'avvocato verrà portato in ospedale, dove cadrà in un coma profondo. Genoveva scoprirà solo in un secondo momento del tentato omicidio da parte della domestica.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Laura si prenderà cura di Felipe in ospedale. Javier non gradirà affatto che il giovane sia ancora vivo e pertanto cercherà il modo di eliminarlo definitivamente.